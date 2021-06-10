聲夢傳奇｜姚焯菲靠甜美跑出　《戀愛預告》YT點擊破百萬只需4日

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-10 23:15

無綫（TVB）節目《聲夢傳奇》受歡迎之餘，連帶節目中的一班學員都「聲價十倍」，繼早前炎明熹演唱《沒有你還是愛你》 的YouTube片突破100萬點擊後，今日（10/06）節目中另一位「萬人迷」 Chantel（姚焯菲）演唱的《戀愛預告》片段只用了4天就直線衝上了100萬點擊，可見這位14歲小妹妹有多受歡迎。

姚焯菲真係好Sweet。

除了觀眾睇得開心，原來歌曲的原唱也有留意，她說：「梗係開心啦，首歌咁好反應喎！我身邊好多親戚朋友都喺度係咁聽同討論，話呢個妹妹好Sweet 好可愛。無論邊個版本都好，都多謝大家咁鍾意陳百強嘅曲，鄭國江嘅詞，多謝 Chantel 令我哋啲 Auntie 變成少女。」而Chantel 亦都感謝原唱者林珊珊：「好開心可以同林珊珊喺差唔多嘅年紀唱返同一首歌。我一開始聽佢唱呢首歌就已經 Feel 到好甜蜜，跟住再睇埋佢嘅Video演出，我就完全感覺到好少女。」

隔咗日姚焯菲首《戀愛預告》其實已經升到105萬點views。

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