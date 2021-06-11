梁諾妍懶理黃翠如「接收酸言」　公開洪永城求婚細節：急到瀨啦！

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-11 14:05

洪永城（Tony）昨日（10日）高調宣布求婚成功，將與拍拖三年的女友梁諾妍（Inez）拉埋天窗，一眾圈中好友如李佳芯、陳凱琳、陳自瑤、湯洛雯等都一一送上祝福。雖然好友黃翠如就出Post狂數洪永城缺點，並感激Inez「接收」了他，一番言論被網民解讀成「酸言」，但準新娘就一於少理，公開求婚當日的細節，浪漫得來又不失搞笑：「發生於2月的某一個夜晚，容許我再描述多少少，佢係一個好practical 嘅人，夜媽媽做完野返嚟仲有呢個set up，我知道佢已經好俾心機去做，廁所求婚真係好有創意，仲要好設合你風格。」

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她又繼續講道：「我一打開門嗰下真係笑死我，我都問點解會諗住喺廁所求婚？你好醒咁話廁所我一定會入去丫嘛，你係啱嘅，但係你會唔會計埋我其實好急先會無啦啦中途入廁所，所以當佢正想求婚之際，我（Stop）咗佢，可唔可以真係等我屙完屎先繼續求，我真係急到瀨啦！」

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