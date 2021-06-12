逆天奇案．劇評︱案件環環相扣有追看性　尾段出軌戲成全劇敗筆

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-12 13:00

TVB劇集《逆天奇案》在昨晚（11日）播出大結局，劇集自播出以來大獲好評，收視成績理想，不少觀眾都大讚劇情緊湊，當中的案件都環環相扣，追看性十足，一眾演員的表現亦同樣出色，就算是單元故事中的小角色都有發揮，為劇集增色不少。而感情戲方面，就因為劇集尾段的一場出軌戲惹來不少爭議，更成為全劇敗筆。

「殺虎案」是全劇的主線。（劇照）

主線「殺虎案」有追看性 單元故事同樣精彩

作為一套警匪查案劇，除了槍戰、追車戲夠刺激之外，案件的懸念性亦足夠。劇集首集就引出全劇主線「殺虎案」，之後再以單元劇的方式，在一單單案件中埋藏「殺虎案」的線索，僱傭兵、本地黑幫、電腦黑客、Dark Web等等，令觀眾可以投入其中，一起找出「殺虎案」的真相。雖然當中有部分單元故事與「殺虎案」沒有太大關聯，但故事一樣精彩，整體來說劇集在展開支線劇情的同時，又緊扣住主線「殺虎案」，成功勾住觀眾的好奇心。

劇集以單元劇的方式組合而成，故事同樣精彩。（劇照）

演員有新鮮感各有發揮

劇集以單元劇的方式組合而成，好處就是令劇中大大小小的角色都有發揮空間。無論是單元故事的主角，譬如黃嘉樂、林熹瞳、洪卓立、楊明等，還是森Sir（陳展鵬飾）同Nic Sir（黃智賢飾）的手下：趙璧渝、陳偉洪、董敬文、林子超等都有不少戲份，讓觀眾對這些配角認識更多，證明了不是主角也同樣有機會出位。

劇中大大小小的角色都有發揮空間。（IG@andylinchichiu）

有新鮮感，又好戲！（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇更多演員：

+ 6 + 6 + 6

而到了劇集後半段，張頴康同劉佩玥這對「殺虎夫妻」更是帶起全劇高潮，兩人飾演高智商罪犯相當搶鏡，不但令觀眾睇得過癮，甚至會為他們鬥贏警方拍手叫好，而他們互相救贖的愛情及連場親熱戲都討論度十足，兩人都將演繹奸角拿捏得非常好，令劇情加了不少分。

張頴康同劉佩玥這對「殺虎夫妻」絕對有驚喜。（YouTube影片截圖）

出軌戲成全劇敗筆 分手收場反而挽回分數

由馮盈盈飾演的電腦黑客Ana由出場開始已經引來不少網民討論，基本上整部劇所有戲份都與Ana有關聯。每次查案都要靠Ana，有關「殺虎案」的綫索幾乎都是Ana利用黑客技術提供，就連破案的蛛絲馬跡同證據都是她發現的。不過最為人詬病的還是尾段的一場出軌戲，劇中Ana不但公開承認鍾意森Sir，並表示不會破壞他們之間的感情，但實際上她的所作所為都是在插足別人的戀情，次次都飲醉後睡在森Sir床上，終於有一晚飲醉酒的森Sir誤認Ana是Wing（林夏薇飾），兩人發生關係，雖然森Sir後悔莫及，但明明當時的Ana是清醒狀態，她事後還假惺惺地祝福對方，甚至指責Wing太固執，一番「小三宣言」令觀眾睇到眼火爆，這段愛恨糾葛成為全劇最大敗筆！

Ana竟然指責Wing太固執，角色不討好之餘，這段愛恨糾葛更成為全劇最大敗筆！（電視截圖）

Ana同森Sir一夜情：

+ 30 + 30 + 30

不過有別於過往TVB劇集的大團圓結局，雖然森Sir同Wing經歷生死，連Wing的父母都勸她原諒森Sir，甚至指「有邊個男人未犯過錯」，但Wing最後還是選擇分手，即使自己對這段感情付出了很多，為了森Sir放棄出國深造的機會，為了他考警察，人生的每個決定都是因為他，但一次不忠推翻了過去的所有，Wing坦言自己無法釋懷：「開心係一千倍，痛苦都係一千倍。」最終兩人分手收場，但這個Bad Ending反而是觀眾最期望的結局，挽回分數。

Wing最後還是選擇分手，不是大團圓結局反而更好。（YouTube影片截圖）

逆天奇案｜演員終極評核報告 張頴康劉佩玥奸得出色搶鏡過主角