韓經典女團After School相隔10年重聚　正雅挺5月孕肚跳《Diva》

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-12 16:45

韓國經典女團After School於2009年成軍，有著超群的唱跳實力，出道以來唱紅《Bang》、《Diva》等節奏強烈的歌曲。隨著嘉熙、珠妍、正雅等人約滿離開後，團體於在2013年後就再也沒有活動，在歌迷心中留下無限感傷，藉著錄製節目《文明特急》，她們相隔10年再度重聚，團員Bekah、嘉熙、珠妍、正雅、Raina跳著歌曲《Bang》、《Diva》，熟悉的旋律、歌聲將氣氛炒熱到最高點，令鐵粉淚崩喊著終於等到了！

After School於11日重聚登上節目《文明特急》舞台，現在懷胎5個月的成員正雅共襄盛舉，5人不論是歌唱實力、舞蹈動作，都沒有隨著歲月的流逝而退步，尤其是嘉熙會唱歌又可以饒舌，連舞蹈都跳得很到位，令歌迷驚艷不已，2首歌曲僅公開一個晚上已吸引於百萬人次觀看。

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主持人Key感動地表示「以前和姐姐們一起活動都覺得是很理所當然的事情，現在很懷念那時候，所以感到很激動。」嘉熙感概地回答：「好久沒見到Key很開心，都快流下眼淚了！」正雅挺著5月孕肚上台，她也直呼：「本來很擔心毀了舞台，但上了舞台後都忘了自己懷孕。」為了這次的演出，Bekah與嘉熙從夏威夷、峇里島趕回韓國，Bekah再次見到舊成員，感動地表示「有回來的價值」。

舞台結束後，嘉熙流下激動的眼淚，與成員相擁的畫面，連鏡頭前的粉絲都跟著鼻酸，嘉熙在訪問時也談起當下心情：「10年了，造型師、舞者全都是出道時一起工作的家人。」被問到還有可能再重聚嗎？她笑著回答：「如果可以的話就好了！」相隔10年的舞台演出，不只在成員心中成為最美好的回憶，對於粉絲來說也是一場難忘的演出。

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