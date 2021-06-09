韓藝瑟認曾與企業副會長拍拖　試過收法拉利跑車：不能炫耀嗎？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-09 16:45

39歲韓國女星韓藝瑟，上月被前資深娛樂記者金龍浩（김용호）爆料，指其年輕10歲的男友柳成宰曾做過牛郎，又被對方踢爆是「Burning Sun夜店事件」中引發毒品爭議的H女演員，之後知名狗仔媒體Dispatch（D社）都作出報道直指柳成宰確實在非法營業的卡拉OK（即偽裝成一般卡拉OK但提供男接待員服務的牛郎店）做過牛郎兼靠食軟飯詐騙過不少已婚女，令韓藝瑟不得不放低姿態，坦承知道男友曾在卡拉OK工作。

韓藝瑟今日（9日）在YouTube拍片澄清一切關於她的指控。（YouTube：한예슬 is）

韓藝瑟上月公開新戀情，卻被爆男友曾經做過牛郎詐騙過不少已婚女。（Instagram：@han_ye_seul_）

嫩男友被爆曾做牛郎呃已婚女食軟飯 Dispatch爆韓藝瑟早就知情？

韓藝瑟千字文否認嫩男友食軟飯呃已婚女：我不信沒親眼看到的傳聞

金龍浩前日（7日）在YouTube「橫豎研究所（가로세로연구소）」中公開一張韓藝瑟與崔智友、韓佳人、車藝蓮以及張東健的太太高素榮於卡拉OK聚會的合照，不過隨即被韓媒《YTN Star》報道指與事實不符，當時五位女星所在的地方並非卡拉OK，而是大企業CJ於2013年舉辦年末派對的派對室。對於接連被對方狙擊，韓藝瑟今日（9日）在YouTube拍片澄清一切關於她的指控，有指她曾因為前男友Teddy而出手打過BLACKPINK成員Jennie，韓藝瑟再次強調自己從來沒有見過對方，對於傳言深感無奈。

韓藝瑟再被前娛樂記者爆黑料 崔智友韓佳人因一張合照備受牽連

韓藝瑟（中）與崔智友（前排右）、韓佳人（前排左）、車藝蓮（後排左）以及張東健的太太高素榮（後排右）的舊合照被公開。（YouTube影片截圖）

早前有指韓藝瑟因為前男友Teddy而出手打過BLACKPINK成員Jennie，但已遭她極力否認。（Instagram：@jennierubyjane）

至於被指名為「Burning Sun夜店事件」中引發毒品爭議的H女演員，韓藝瑟坦言自己確實有去過慶祝萬聖節，但否認有吸過毒：「Burning Sun我確實在出生後去過一次，但（因為某人的主張）令我成了那種私生活紊亂的人，去過這裏的人都是毒販嗎？ 我去參加萬聖節聚會，與熟人朋友們裝扮去玩了。」她又反駁指對於藝人不能去酒吧的想法令人很震驚：「藝人不是人嗎？ 夜店和酒吧就是不好的嗎？ 在這裏做什麼都是錯誤的，是公開戀愛的錯嗎？還是去夜店的人全部都是毒販？這樣的想法是不對的。」

韓藝瑟與前資深娛記惹罵戰 被對方再爆料曾於Burning Sun吸毒

韓藝瑟早前被指是「Burning Sun夜店事件」中引發毒品爭議的H女演員引起爭議。（YouTube：김용호연예부장）

韓藝瑟認為去過夜店或酒吧不代表有吸過毒。（YouTube：한예슬 is）

韓藝瑟又再影片中自曝曾經與DY Holdings的副會長元鎮拍過拖，據悉元鎮是東洋電梯創始人的兒子，於美國畢業後擔任爸爸公司的副總經理，現時則擔任JTBC的第二大股東DY Holdings的副會長：「就是所謂的財閥男友，讓元鎮哥哥的名字被提及很抱歉，因為需要我說的部分還是要講。」她表示曾經收到對方送的法拉利跑車做禮物：「送車給女朋友都是有可能的吧不是嗎，而且亦很驕傲，男朋友送車給我了，難道不能因此而炫耀一番嗎？」

DY Holdings的副會長元鎮是韓藝瑟的前男友。（網上圖片）

唔只法拉利，韓藝瑟仲有一架林寶堅尼。（Instagram：@han_ye_seul_）

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