韓國網紅化身「屯門娜娜」　首爾街頭與老伯跳性感舞令人咋舌

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-08 10:00

幾年前香港有大媽團在屯門公園開演唱會與長者跳辣舞惹公眾不滿，勢想不到連韓國一樣有翻版「屯門娜娜」和「Happy伯」！早前有一名喜愛打扮性感的女網紅Lia，在afreecaTV上直播時於首爾大街上跳性感舞，又與街上的阿伯當街跳貼身舞，遭途人看不過眼報警求助，引來途人圍觀。

屯門娜娜因在屯門公園以性感裝束表演，獲長者打賞因而聲名大噪。(YOUTUBE截圖)

該名直播網紅Lia身穿小背心短裙及魚網絲襪，在多名長者面前於街上帶來多個性感舞蹈表演，其中一名戴太陽眼鏡的伯伯更看到拍手叫好，反應熱烈。

Lia在首爾街頭跳性感舞，引來身旁的長者圍觀。（afreecatv影片截圖）

有長者跳埋一份。（afreecatv影片截圖）

Lia貼心邀請長者上前跳舞。（afreecatv影片截圖）

然而，有途人看不過眼直指兩人行為不當而報警，引來不少途人圍觀，後來該名老伯伯挺身而出「護花」，Lia以感激的心情力讚對方「哥哥，你好帥！」，又拖着對方一同去食飯、買衣服，度過約會一般的時光。

有途人看不過眼直指兩人行為不當而報警。（afreecatv影片截圖）

老伯伯挺身而出「護花」。（afreecatv影片截圖）

Lia以感激的心情力讚對方「哥哥，你好帥！」。（afreecatv影片截圖）

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Lia直播結束後引起網民關注，紛紛留言表示「太難為情真的看不下去」、「這是在哪裏也看不到的內容」等，認為她不應該在眾目睽睽之下在大街跳19禁的舞蹈，直播中的行為實屬不當。

Lia在直播頻道afreecaTV上有2萬3千名訂閱者。（afreecatv影片截圖）

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