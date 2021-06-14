香港小姐2021｜17歲Ukei家底豐厚勁有異性緣　爆料者：有變態癖好

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-14 08:00

《香港小姐2021》第一輪面試後，雖然離正式比賽還有一段距離，但已有幾位佳麗「星二代」關楓馨、17歲的張曉祺（Ukei）、「翻版陳妙瑛」Wynn、「林作媽提名人」霍穎璇、KOL Yvette、Trixie、梁穎晨（Chloe）等相繼跑出，成為網民討論焦點。日前有讀者向《香港01》報料，展示Ukei多張私人性感照。

參選者Ukei今年17歲，好青春。（資料圖片）

陳小姐（化名）：「我同佢有comment friend，有佢IG，所以先有佢平時啲相。聽朋友講平日佢鍾意喺屋企玩吓貓，煮吓飯仔咁，都幾宅女。屋企家底都唔錯，得閒會出海玩wakesurf 同跳舞。17歲，但係身材好好，你見佢ig好多靚相，又開朗又可愛，所以好多男仔追。」Ukei拍過幾次拖？她說：「以我所知，佢已經拍過3-4次拖㗎啦。」有冇秘密？「唔...有呀，我朋友話佢有變態癖好，佢勁鍾意上生物堂，特別係解剖老鼠嗰啲。」

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同場加映：香港小姐2021．多圖｜KOL都參賽 激似「天王嫂」方媛勁有冠軍相

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25歲的王嫿嫿（Anna）

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24歲的Trixie

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23歲的梁穎晨（Chloe）