Penthouse 3︱朴殷碩黑人造型「翻生」被鬧　觀眾怒批似睇鬧劇

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-14 15:30

韓國人氣狗血劇《The Penthouse 3》（頂樓3）上週（11日）播出第二集，講到今集最令觀眾無言的一部分，可說是上季「Logan Lee」朴殷碩慘被炸死後，今季竟以哥哥「Alex Lee」身份翻生，被鬧爆似睇鬧劇。

朴殷碩今季以「Alex Lee」出場令觀眾無言。（黃Viu煲劇平台）

上季朴殷碩慘被賜死，根據金順玉編劇的翻生定律，劇迷都猜測他會否再出場。今季第二集中，朴殷碩不負觀眾所望，竟以「Alex Lee」的新身份及黑人雷鬼造型出場。劇情講到「Alex Lee」是「Logan Lee」的哥哥，他為了尋找殺害胞弟的兇手來到韓國，更找上李智雅，懷疑是她殺死「Logan Lee」。

「Alex Lee」是「Logan Lee」胞兄，曾阻止朴殷碩出發前往韓國。（黃Viu煲劇平台）

點撃睇朴殷碩以「Alex Lee」出場一幕：

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朴殷碩於《The Penthouse 3》以第三個身份出現。（劇照）

對於朴殷碩繼以「具浩東」和「Logan Lee」後，再以「Alex Lee」出場，劇迷都表示無言到不得了，希望《Penthouse》第三季不要走鬧劇路線。另一邊朴殷碩的雷鬼造型公開後，在海外引發了種族歧視爭議，被指醜化及侮辱了黑人文化。面對連日指責，朴殷碩用英文為事件道歉，澄清造型沒有侵犯非裔美國人為社會的意圖，承認是一個錯誤的嘗試。