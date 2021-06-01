Penthouse 3︱開播四日前爆導演辭職　SBS急發聲明派定心丸

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-01 14:45

人氣狗血劇《The Penthouse 3》（頂樓3）將於4日開播，可是就在播出前四日的昨天（5月31日）驚爆傳出導演朱東民辭職，離開合作了13年的SBS電視台。由於消息令劇迷驚訝，因此劇組馬上發聲明澄清不影響拍攝。

根據韓國傳媒報道，朱東民PD正式離開SBS，完結長達13年的合作。由於朱東民由第一季起就執導《Penthouse》，第三季更將於4日後就播出，因此劇迷都相當擔心。不過SBS昨晚已即時發聲明表示，朱東民PD之後將以自由工作者身份繼續執導《Penthouse》第三季，直至劇集完結為止，相信劇迷都放心不少。

《The Penthouse 3》開播在即，突然爆出導演辭職。（劇照）

朱東民導演是「明星導演」之一。（starn）

朱東民導演2004年以《陽光照射》的助理導演身份出道，13年來執導過《拜託機長》、《Return》和《皇后的品格》等，收視都相當不錯，因而有「明星導演」之稱。原來他計劃今年下半年或明年推出改編自人氣網路漫畫《蛇坐的位置》的新劇，SBS或需要再作新安排。

《皇后的品格》都是朱東民導演的代表作之一。（劇照）

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