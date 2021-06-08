Penthouse 3︱李智雅等翻生被笑醫學奇蹟　編劇認自己邏輯性不足

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-08 15:45

韓國人氣狗血劇《The Penthouse 3》（頂樓3）日前（4日）開播，劇迷都非常期待今季壞人們會有甚麼下場，而編劇早前已預告過今季更瘋狂！對於上兩季中，李智雅和金賢秀等接連翻生，網民大批劇情太離地後，編劇終於回應。

《Penthouse》第三季開播錄得最高21.0%收視。（劇照）

又有「狗血劇教母」之稱的編劇金順玉上季安排了李智雅及金賢秀翻生，被網友笑稱是醫學奇蹟，鬧爆她筆下的角色翻生不合常理。金順玉接受韓國傳媒訪問時講到：「有人翻生令觀眾看得非常混亂，甚至有人稱之為『復活特輯』，我認是我的邏輯性不足所致。我收看時都有反省，下定決心這次不救角色，但不知不覺就做好了救活的準備…對於觀眾替我辯護，感謝又覺得慚愧。」

對於角色接二連三翻生，編劇金順玉認自己邏輯性不足所致。（網上圖片）

編劇亦有講到《Penthouse》三季都有不同的主題，第一季是有關人類無止境的慾望；第二季是罪的因果報應；第三季則是毀滅，而劇中提及的校園暴力、家庭暴力和房地產問題的弊端等，她表示都是韓國社會實切正在面對的問題。金順玉預告今季就像在可怕的情況下，新天空及土地都會打開，而幼苗就在倒塌的石縫中誕生，歡迎觀眾加入推理結局的走向。

上一季李智雅飾演的「沈秀蓮」翻生。（SBS）

金賢秀飾演的「裴羅娜」被李智雅救起後亦翻生。（SBS）

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