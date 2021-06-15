31歲前B.A.P力燦試圖輕生獲救　曾涉性侵酒駕形象全毀

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-15 13:10

韓國男團B.A.P31歲前成員力燦13日深夜試圖自殺，幸好被友人及時阻止，未有發生悲劇。力燦2018年及去年曾涉性侵和酒駕被捕，形象全毀後試圖輕生前在IG發長文，疑似想向粉絲道別。

前B.A.P力燦13日深夜試圖輕生獲救。（IG/@chanchanieeeeee）

力燦13日晚上更新IG並上傳長文向粉絲道歉，他講到：「因為各種原因解釋得有點遲，事實上各種報道以及與事實不符的言論，令我一直不知道該如何開口。對不起，讓大家操心了…對不起，真的很對不起，希望各位能幸福，再見了…」字裡行間都疑似想向粉絲作最後道別一樣。幸好力燦母親及時連絡到兒子身邊友人，才阻止了悲劇發生。

力燦試圖輕生前在IG寫下長文。（IG/@chanchanieeeeee）

力燦所屬公司表示，力燦在抱歉的心情下寫下該長文，目前公司正在盡全力照顧藝人中。力燦2018年9月捲入性侵案，被指他於京畿道一民宿借醉猥褻女友人，2019年一審中被判10個月，並接受40小時性暴力治療。去年10月發表Solo歌復出的第二天，他就爆出酒駕意外，酒精濃度高達吊銷駕照標準，形象全毀。

去年一審中，力燦被判10個月，並需接受40小時性暴力治療。。（starnews）