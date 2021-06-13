ITZY主唱Lia被網民認定有霸凌　經理人公司告誹謗遭法院裁不成立

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-13 16:00

韓國女團ITZY上月推出的新歌《Mafia In the morning》橫掃五個音樂節目冠軍，而MV更於23日內突破一億觀看次數，人氣直逼同門師姐TWICE，然而最近卻爆出成員Lia曾於學生時代欺凌同學，她的所屬經紀公司JYP娛樂以「名譽毀損」（誹謗）起訴發文的網民，但今日（13日）法院判決出爐指該網民名譽毀損罪不成立，等同間接承認Lia霸凌行為屬實。

ITZY成員Lia（左二）早前被爆曾於學生時代欺凌同學。（Instagram：@itzy.all.in.us）

現年20歲的Lia是ITZY中的主唱，今年2月正當多位韓國演藝圈藝人被接連爆料校園欺凌事件時，被一名20多歲的女性網民在網上以「我是2000年生有名女偶像霸凌的被害人」為題發文，表示自己曾遭受該名同年級女偶像的言語暴力，又試過被對方借錢後不還，或者被對方指使其他同學排擠她，雖然文章中從未提及到Lia的名字，但根據文章所講的出生年份及畢業的中學等資料，多名網民已將矛頭直指Lia身上。

爆料網民從未提及到Lia的名字，但當時多名網民已將矛頭直指Lia身上。 （Instagram：@itzy.all.in.us）

JYP娛樂於2月25日發聲明否認，並表示將發文的網民以「散佈虛假事實」及「名譽毀損」嫌疑起訴，然而經警方調查後發現，被害人（即該名網民）在文章上傳的文字只不過是真實自己曾經歷過的事情，難以看出是為了誹謗Lia而寫，而且沒有足夠證據證明該名網民捏造事實，因此判決該網民無誹謗嫌疑。

今日（13日）法院判決出爐指該網民名譽毀損罪不成立，JYP對判決回應表示「無法就這樣接受裁決結果」。（OSEN）

JYP對判決回應表示「無法就這樣接受裁決結果」，而消息傳出後亦引起網民熱烈討論，有不少人認為該網民無誹謗嫌疑就等同承認Lia的霸凌爆料內容屬實，但亦有人為Lia護航，認為警方只是沒證據證明該網民講大話，不代表這就證明了Lia是文中所講的霸凌者。

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