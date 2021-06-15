寶寶大過天｜岑麗香被批浮誇「得個嘈字」　媽咪級觀眾大讚有共鳴

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-15 20:31

TVB新劇《寶寶大過天》在昨晚（14日）首播，劇集是《BB來了》的延續篇，同樣是講述新手父母的辛酸點滴，不過主角就由黎諾懿同李佳芯（Ali），改為馬國明（馬明）同岑麗香（香香）。首集圍繞着「分離焦慮」這個話題展開，劇情講到全職媽媽悠悠（岑麗香飾）與老公游在山（馬國明飾）育有兩歲囡囡童童（梁芯語飾），由於童童即將要報考幼稚園，所以父母就帶她上「分離班」，但童童即場爆喊，事後悠悠更多次被囡囡打面，令她情緒大崩潰！

悠悠（岑麗香飾）與老公游在山（馬國明飾）帶囡囡童童（梁芯語飾）上「分離班」。（YouTube影片截圖）

劇中悠悠將照顧囡囡視為人生最重要的事，一時提高音調大叫，一時又情緒低落爆喊，情緒大起大落，甚至已經去到近乎神經質的程度！（電視截圖）

劇中悠悠將照顧囡囡視為人生最重要的事，不但對童童無微不至，甚至連去廁所都不敢，一聽到囡囡的喊聲就連涼都不沖，就算是同朋友聚會期間，都要透過家中的攝像頭時刻關注着囡囡，態度超級緊張。飾演港媽的香香在演繹這個角色時，表情同動作都相對比較誇張，七情上面，一時提高音調大叫，一時又情緒低落爆喊，情緒大起大落，甚至已經去到近乎神經質的程度！

香香七情上面！（電視截圖）

點擊下圖重溫香香演出：

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不過就有網民認為香香的演技太過浮誇，直指她表情不自然，面容扭曲，甚至狠批整部劇「得個嘈字」，更將她與Ali作比較，大讚《BB來了》中的Ali完美演繹出女強人忽然做媽媽的忐忑不安，從得知自己意外懷孕那一刻的驚訝，之後爆喊指要為生B放棄晉升機會，再到懷孕後逐漸見肚、皮膚變差，面對身體起變化，Ali的演繹完全道出女性的心聲！

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在2019年3月宣布誕下大仔Jacob的香香，為了照顧囝囝減少幕前演出，直至2020年年初回歸接拍新劇，雖然劇集播出後惹來不少負評，但亦有不少媽咪級觀眾力撐已為人母的香香演得非常好，大讚她完美呈現一位新手媽咪的狀態！正如悠悠在劇中所講：「我嘅分離焦慮由生佢嗰一刻已經開始，由嗰時開始，我就擔心佢食唔夠，瞓唔夠，唔健康唔開心，再大啲我就擔心佢跌親整親或者受傷，冇一刻係冇焦慮㗎。我一聽到佢喊，我就覺得一定係我做得唔夠好。我一行開，我就覺得我自己好對佢唔住。」而香香的歇斯底里、擔心、崩潰，整整就源於此，不少媽咪級觀眾紛紛表示好有共鳴，感同身受！