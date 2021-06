梁洛施(Isabella)自從與李澤楷分手後,一直專心照顧三個囝囝,直至2018年正式重返香港娛樂園,而她亦帶着三個寶貝仔由加拿大回港定居。即將在今個月23日迎來33歲生日的Isabella,日前提早與幾位好友慶祝,她在IG Post出一系列聚會照,並寫道:「Thank you for your hospitality.(謝謝你們的款待。)」