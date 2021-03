岑麗香(香香)早前宣布再度懷孕,並在情人節當日公開第二胎是囝囝。日前香香為即將做哥哥的大仔Jacob慶祝兩歲生日,她在IG Post出幾張與囝囝的合照,並寫道:「My little bearbear, always remember that you are strong, smart and kind, to always keep trying, and that you can do it!(我的小熊熊,永遠記住你的堅強、聰明和善良,要一直努力,你可以做到!」現場以不同顏色的氣球佈置,生日蛋糕上插住一支2字蠟燭,而陀B七個月的香香就抱着Jacob,母愛滿瀉!