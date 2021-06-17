《如懿傳》炩妃李純10歲時一個原因被張藝謀睇中演《金陵十三釵》

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-17 00:30

內地劇集《如懿傳》中，讓觀眾恨得牙癢癢的莫過於李純飾演的「炩妃」，李純過去經常飾演反派角色，像是《花千骨》的霓漫天、電影版《三生三世十里桃花》的素錦，都讓觀眾印象深刻，在《如懿傳》更受到大批網友辱罵，李純在採訪中坦言有段時間都不敢看微博的留言，並且很擔心演過太多反派，讓角色被定型，但後來她覺得演繹的每個角色都是她喜歡的，並且花時間、精力去詮釋每個角色，對於她來說：「演員就是不斷創作角色」，所以也就不太擔心被定型這件事。

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而李純在《慶餘年》一甩心機狠毒形象，飾演身世悲慘、命運坎坷，到慶國潛伏的間諜「司理理」。李純對於司理理身上那股倔強、不服輸的性格產生共鳴，主要是她在10歲那年，獨自一人到北京學習舞蹈，而從小跳芭蕾舞的她，有著令人稱羨的好身材，身高164公分，體重最重也從不超過48公斤，甚至還有22吋螞蟻腰，她也因一次的舞蹈表演，讓知名導演張藝謀一眼相中，並且邀請她來演《金陵十三釵》的角色，因此踏入演藝圈。

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《慶餘年》裡頭男主角范閑專情愛慕的就是「最正香妃」李沁飾演的「雞腿姑娘」林婉兒，林婉兒因自小體弱，大夫讓她禁食葷腥，但她卻不顧勸阻照吃雞腿，第一次跟范閑相遇，更是靠著一支雞腿定情，而私底下的李沁為了工作上鏡的原因，即使非常喜歡吃辣跟火鍋，但還是會克制自己的口腹之欲，偶爾才會獎勵自己吃一次火鍋。

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