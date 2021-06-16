還珠格格 |太監小鄧子忽然登熱搜　薛亦倫現狀曝光靠做直播賺錢

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-16 09:00

內地人氣男星朱一龍主演的新劇《叛逆者》開播後大受好評，除了劇情節奏明快之外，演員們的演技亦在線備受肯定，目前豆瓣評分有8.4分相當之高。然而隨着劇情的進展，在近日播出的集數中有一場挾持戲相當精彩，隨後被網友發現當中的好戲之人非常眼熟，仔細查看之下發現原來就是23年前曾參演《還珠格格》飾演太監的小鄧子薛亦倫，因此令他登上微博熱搜廣受討論，連他自己都大感驚訝。

小鄧子（右）最近因為新劇《叛逆者》成為話題人物。（影片截圖）

有看《還珠格格》的觀眾都知道，小燕子（趙薇飾）身邊有兩位小太監，一位就是小桌子（李楠飾），另一位就是小鄧子（薛亦倫飾）。在劇中他們忠心護主又幽默，為大家帶來了許多歡樂，而多年過去之後小鄧子亦已是45歲的成熟大男人了，雖然多年來演藝成績不算太突出，但近日因為《叛逆者》的關係令他話題四起，好演技備受肯定，令他終嘗走紅的滋味。

薛亦倫的好演技備受肯定。（《叛逆者》微博圖片）

在《叛逆者》中飾演日本人池田英介的他維妙維肖，作為日本間諜他的行為舉止縝密，特別是眼神非常有人物的代入感，容易帶觀眾入戲。而他的計劃亦最終被林楠笙（朱一龍飾）識破，之後二人激烈搏鬥，過程中他將不服輸的情緒演得淋灕盡致，帶起整場戲的高潮，讓觀眾看到入迷大表刺激。

薛亦倫扮日本人維妙維肖。（《叛逆者》微博圖片）

一段挾持戲令小鄧子成為話題人物，連他自己都大感意外，在微博留言道：「突入而來的熱搜，我在這裡去趕路，在車上，現在去北京串個新戲，還珠格格十級學者，叛逆者看起來，我在追劇，有戲歡迎邀約。」文未還表示歲月是把殺豬刀。看看現時的他臉圓潤不少，身材亦發福許多，同從前比較現時絕對成熟感滿滿，但眼見他拍照的pose ，可見他心態仍然是年輕，有當年小鄧子的Feel。

薛亦倫對於自己上熱搜大感意外。（薛亦倫微博圖片）

雖然演藝成績一直不溫不火，但他完全沒有放棄，現狀除了接拍影視劇集之外，亦擔任直播主帶貨增加收入。不要看他現在工作穩定，其實有一段時間他連基本生活都成問題，所以就暫退演員的身份去做其他工作，他曾去過工廠應徵，但就被嫌棄年紀大遭拒絕，應徵保安時亦不成功，令他一度感到灰心。在迫於無奈之下，他就重回影視圈連跑龍套的角色都接以維持生計，現時終讓大家重新認識他，對他一直認真演好每一個角色的精神加以敬佩。

曾經去應徵保安遭人拒絕。（微博圖片）

目前薛亦倫已婚太太更為他誕下一對雙胞胎兒子，一家四口相當幸福。現時直播帶貨又忙於拍劇，可以話生活穩定，相信《叛逆者》的聲勢會為他帶來不少機會，畢竟他的演技實力有目共睹，是一位可塑性好強的演員。

絕對是一位可塑性強的演員。（薛亦倫微博圖片）