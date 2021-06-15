安樂蝸｜曾淑雅參觀547呎屋連三角鋼琴都放到　50萬裝修玩混搭風

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-15 10:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達和嘉賓曾淑雅（Jumbo）到訪一間實用面積547呎的單位，設計師是用了混搭風去裝修單位。

單位放了一座三角鋼琴。（電視截圖）

單位最特別的地方，是雖然只有500多呎，卻放了一座三角鋼琴，因為屋主熱愛音樂。單位是一個同時充滿簡約感和儲物空間的音樂小天地，三角鋼琴放在客廳當眼位置，還有一個高身書架，放滿書本。但因為放了以上的大型家具後，所餘的空間有限，所以設計師拆去雜物房一道間隔磚牆，就將客、飯廳設在此。

主人房有靚景。（電視截圖）

客廳方面，有高身電視櫃，亦有足夠儲物空間放屋主心愛的唱片，電視櫃兩邊有音響設備，成為了屋主的音樂空間。客房方面，一樣有大量儲物空間，因為設計師加了木地台，又有高身大書櫃，裏頭隱藏了一張可以拉出來的床，親友到訪就可以用得着，不用時這裏就是一間書房。主人房方面，同樣是以簡約為主，以淺木紋和白色做配襯，又有儲物的木地台。設計師考慮到單位的入門位較狹窄，所以用了一個可移動的鞋櫃，當有大型物件移動時，可以移開鞋櫃。單位的設計連裝修費是 50萬。Jumbo印象最深刻的是鋼琴位，因為設計師以琴點綴了屋內的簡約風。

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