心動的信號4｜郭麒麟唔知楊穎有幾紅　Angelababy：我十年前挺火

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-18 12:00

內地綜藝節目《心動的信號》長做長有，亦即將推出第四季，更邀請人氣女星Angelababy（楊穎）助陣做長駐嘉賓，讓不少網友非常期待。而近日節目就率先播出預告片，沒想到男星郭麒麟因為一句說話而得罪Angelababy，幸好她反該夠快反駁對方，事件一度登上微博熱搜廣受討論。

Angelababy參與《心動的信號４》錄製。（影片截圖）

在節目中郭麒麟就在場三位女嘉賓作出評論，就假如在戀愛過程中她們到底會是一位怎麼樣的女生呢？而其中一位男星杜海濤就認為Angelababy應該是一位特別純粹的人，而對於這一點郭麒麟是認同的，但之後再作出補充時似乎講多錯多：「就是這個你看一個人怎麼樣，其實要看他的這個經歷怎麼樣，可能十年前我姐（Angelababy）還沒那麼火呢。」隨即遭到Angelababy反駁：「不，我十年前挺火的。」頓時令到郭麒麟好尷尬，而女星宋祖兒就為他打圓場，表示十年前的事郭麒麟不知道，因為當時他年紀太小只有15歲而已，令到在場嘉賓哄堂大笑。而郭麒麟事後為了補鑊就表示：「十年前我姐就這麼火，現在還這麼火。」

郭麒麟表示Angelababy十年前不是那麼紅。（影片截圖）

Angelababy隨即反駁。（影片截圖）

事實上，十年前Angelababy就已經好紅，當時在香港她以模特兒身份為人熟悉，因為精緻的外貌吸引不少粉絲追捧。繼而人氣漸升在電影圈發展拍攝了多部作品，還參演獻禮電影《建黨偉業》，又因為同男星黃曉明戀愛再令大家熟悉。當時的她已經慢慢將重心轉移內地發展，2014年更因為主持綜藝節目《奔跑吧兄弟》而攀上事業高峰，目前已經在內地站穩腳步是一線紅星。

Angelababy因為主持綜藝節目《奔跑吧兄弟》而攀上事業高峰。（Angelababy微博圖片）