瘋傳Angelababy退出節目《奔跑吧》　疑被後輩吐口水顯不滿

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-26 16:45

人氣女星Angelababy（楊穎）是綜藝節目《奔跑吧》最資深的元老之一，其在節目中的綜藝效果非常突出，甚討觀眾喜歡。然而沒想到近日卻瘋傳她要退出節目，疑同節目組鬧不和，連他的經理人亦在微博發文被猜測意有所指，引發外界不少討論。

Angelababy是節目《奔跑吧》最資深的元老之一。（《奔跑吧》微博圖片）

Angelababy的經理人秦川璽在微博發文道：「為甚麼所有號稱S級精彩的綜藝播出之後就會變成B級的難看，因為S和B才是官配。」雖然他沒有開名指是甚麼節目，不過不少網友猜測他似在暗指《奔跑吧》，因為Angelababy目前只有該節目在手，而且節目剛播出的最新一集，Angelababy同另一位女成員宋雨琦因泥巴戰而掀起兩方粉絲罵戰，在時間上似乎非常巧合。

Angelababy被傳要退出《奔跑吧》。（《奔跑吧》微博圖片）

在日前播出的節目中，Angelababy同宋雨琦玩泥巴戰PK，過程中宋雨琦用枕頭狠狠地打Angelababy，當下其實可見Angelababy面有難色，雖然全程在微笑不過明顯顯得不快，到後來Angelababy用枕頭攻擊宋雨琦時，對方更疑吐口水攻擊她。正因為如此Angelababy的粉絲就指責宋雨琦不尊重前輩﹑沒家教等，而宋雨琦的粉絲則指責Angelababy玩不起等，另外Angelababy的粉絲更指她的鏡頭太少，覺得節目組是不公平對待。

Angelababy似有不快。（微博圖片）

宋雨琦疑吐口水攻擊Angelababy。（微博圖片）

當事件愈演愈烈之時，節目組導演姚譯添就在個人微博發文留言：「好遺憾」短短三個字被指疑是在回應秦川璽的貼文。誰料在25日秦川璽再度發文:「上條講綜藝節目的微博我已經刪了，内容根本與跑男無關。節目組導演與我微博並沒有互相關注。」聽他如此一說Angelababy退出節目的傳聞應該是不實的。

秦川璽澄清了早前的發文內容。（微博圖片）