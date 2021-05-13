Angelababy疑随地亂扔菸頭被批冇質素　承諾戒菸似乎未能成功

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-13 14:15

人氣女星Angelababy（楊穎）近日帶着兒子小海綿到三亞度假，日前還被捕捉到在當地參加音樂節，引來廣大民眾追捧。然而近日她就被媒體目擊到同女友人散步時食煙，還疑似將菸蒂丟在路邊非常沒有公德心，引起不少網友熱議。

Angelababy最近在海南度假。（微博圖片）

從曝光的照片可見，身穿粉紅色短袖上衣，搭配花紋短褲頭戴草帽的Angelababy穿著打扮優閒，身邊還有一位女友人作陪。二人在一處綠悠悠的環境中散步，過程中二人菸癮大發更一邊食煙一邊散步閒聊。怎料當菸快食完之時，Angelababy就走到草叢旁邊疑似隨地亂扔菸頭，接着又重新點燃一支香菸繼續同好友散步。

Angelababy再次被影到食菸。（微博圖片）

當然不少網友都覺得成年人食菸根本問題不大，但某部份網友就覺得Angelababy疑亂丟菸頭的行為就似乎太沒質素。另外，她曾經接受採訪時信誓旦旦地強調食菸是不良嗜好，所以會下定決心戒菸，但明顯地沒有戒菸成功，因為在2019年就曾被影到在餐廳食菸，是次再被影到吞雲吐霧，似乎Angelababy的菸癮好大。

Angelababy曾講過要戒菸。（Angelababy微博圖片）