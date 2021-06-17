寶寶大過天｜岑麗香龔慈恩母女和解戲打動人心　連陳自瑤都睇到喊

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-17 20:30

TVB新劇《寶寶大過天》除了講述新手父母的辛酸點滴之外，還探討了父母與子女兩代人的溝通問題。劇中Diana（龔慈恩飾）是一位專制外母，出盡絕招為孫女童童（梁芯語飾）鋪路入讀貴族幼稚園，游在山（馬國明飾）為了逃離外母的魔掌，游說老婆悠悠一家三口搬出去自住，但悠悠回想起當初激到媽咪大動脈撕裂，內心非常糾結。

游在山（馬國明飾）直言遲早被外母逼到癲！（YouTube影片截圖）

悠悠回想起當初激到媽咪大動脈撕裂，覺得好內疚。（YouTube影片截圖）

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劇中童童到了「Trouble Two」時期，樣樣都Say No，搞到悠悠非常頭痛，但亦令她開始明白為人父母的辛酸：「我而家做咗人阿媽，我先真係明白，我細個嗰陣時每次反抗佢，都係好狠好狠咁Hurt緊佢個心呀！每次諗起我細個嗰陣時點樣駁嘴，我都好想大巴大巴咁星呢個忤逆女！」但最後悠悠還是忍無可忍，提出要搬走，更揚言要捍衛自己的家庭同婚姻，母女鬧翻！

悠悠提出要搬走，母女鬧翻！（電視截圖）

雖然劇中龔慈恩飾演的媽咪猶如一個操控狂，態度強勢，又插手女兒的生活，但其實十分痛錫個女，回想當日悠悠臨盆之時，Diana的一番說話完全道出天下媽媽的心聲：「保護個女係媽咪嘅責任，係媽咪嘅天職，你而家做咗媽咪，遲早你都會明白，我相信做媽咪嘅，永遠都唔需要，更加唔想要個女為咗自己而內疚，所以傻豬，對住我，你幾無賴都仲得呀！」

做媽媽嘅無論點樣都最錫個女。（電視截圖）

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最後悠悠讀到Diana留下的信時，字裏行間都可見一位媽咪對女兒無條件付出的愛，一路見證着女兒成長，組織家庭，再到為人母，令悠悠泣不成聲，終於同媽咪和解，解開心結，不少觀眾都大讚這場母女戲超具水準，細膩動人，兩母女相擁而泣的戲更令觀眾非常感動，而陳自瑤亦有發表感受：「好感動，我睇到喊。」網民紛紛留言大讚兩人的演出：「呢集又喊又笑，好感動」、「做咗人媽咪先明媽咪，香香演得好好」、「今集好多催淚彈」！