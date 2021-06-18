The Rock狄維莊遜獲46%美國人支持選總統　從政視乎一個大前題

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-18 22:30

「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）當上美國總統？這似乎已越來越有可能，根據美媒《Piplsay》，有高達46%的受訪市民，支持「The Rock」狄維莊遜出來選總統，票數遠高於支持度達30%的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），「The Rock」狄維莊遜受訪時雖坦言自己對政治沒有熱情，但未來不排除有任何可能：「我會更謙卑的站出來傾聽眾人心聲，然後學習一切」。

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對於自己被網友拱出來選美國總統，「The Rock」狄維莊遜不諱言他身為一個非裔、薩摩亞的混血兒，能靠著堅忍不拔的精神，在美國成功逐夢，更擁有不少發展的機會，是件幸福的事：「我很愛我們的國家，愛得很深，也很感謝我們的國家」

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即使他對政治鬥爭毫無興趣，也很厭惡政客們的口水戰：「老實說，我不太確定自己是否有耐心跟毅力，去處理政治以及政客的廢話」，但他多次為公眾利益發聲，也積極關懷種族、貧富差距以及女權的議題，早就被眾多網友認定為人權英雄，而他多次被推舉，先前就曾慷慨收下外界對他的肯定：「我確實曾經有這個目標，想要團結我們的國家，而且我也覺得，如果這是人們想要的，那麼我就會這麼做。」

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