《Young Rock》狄維莊遜新影集　紀錄少時跟已故爸爸打摔角往事

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-30 13:00

「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）將會在NBC上推出喜劇影集《Young Rock》，故事會講到3個不同年齡階段的The Rock，由10歲、15歲、到18至20歲分別由3位不同的年輕演員飾演，將他過往的故事拍成畫面重現眼前，更會講到The Rock在2032年當上了美國總統，《Young Rock》將於2月16日播出。

《Young Rock》講到The Rock在2032年已經當上了美國總統。（《Young Rock》預告擷圖）

預告片以The Rock在2032年當上了美國總統後，出席節目接受訪問時，講起了自己小時候的經歷，而影集將會以他的真實經歷再加入虛構故事來拍成，分別講述不同人生階段的The Rock，小時候跟隨爸爸的步伐闖入摔角圈子，讀書時期的趣事，再到成為荷里活影星的一連串成長過程。

The Rock年輕時期。（《Young Rock》預告擷圖）

此外《Young Rock》更會深入講反叛時期的The Rock跟摔角手爸爸的關係，他曾提及過去有很多美好的時光，童年時常常去旅行，身邊有很多「大人物」，如強大的女性、摔角巨匠等等。The Rock表示：「已故的爸爸必定會以『積極』的眼光來看待職業摔角世界。他會很喜歡這套劇，會為此而感到驕傲，因為這都是第一次，而且是在黃金時段，我們正在向世界展示他和他所有兄弟的指環，可以說是他們獻出了生命去做這事，知道這將會對我父親很有意義。」

《Young Rock》同時會紀錄低摔角世界的事件簿，尤其是The Rock已故父親以及兩人的故事。（《Young Rock》預告擷圖）