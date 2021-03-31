【正義聯盟導演版】華納兄弟因導演版內訌　狄維莊遜力撐薩克薛達

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-31 11:00

DCEU粉絲期待已久的《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）在本月18日上架後，獲得極高評價。有影迷在看完導演版後，在網上推出新一輪活動「#RestoreTheSnyderVerse」。據外媒報道，在DCEU飾演黑亞當（Black Adam）的狄維莊遜（Dwayne Johnson）是導演薩克薛達的粉絲之一，近日還傳出他為此與華納兄弟「攤牌」，要求恢復薩克薛達的電影宇宙。

未知DCEU粉絲今次能否成功爭取「#RestoreTheSnyderVerse」呢？（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

改由Joss Whedon執導的《正義聯盟》（Justice League）在2017年上映時劣評如潮，之後經過粉絲近4年的爭取後，華納兄弟批准導演薩克薛達重新剪接及補拍其版本。沒想到《薩克薛達之正義聯盟》成功俘虜一眾DCEU粉絲的心，甚至部份華納的高層，皆因有外媒指出，華納兄弟內部就是否「恢復薩克薛達的電影宇宙」出現分歧。

導演薩克薛達搞盡腦汁把《薩克薛達之正義聯盟》拍好，就是為了獻給他逝去的女兒。（網上圖片）

據外媒《Small Screen》報道，HBO Max的内容總監Casey Bloys非常喜歡《薩克薛達之正義聯盟》，更希望導演可以拍攝後續故事，並在HBO Max上播放；然而以Ann Sarnoff及Walter Hamada為首的華納兄弟與DC Films不願再在這件事上糾纏，目前兩股勢力互相角力，是否「恢復薩克薛達電影宇宙」變成華納兄弟的內戰。

據了解，HBO Max的内容總監Casey Bloys是今次恢復《薩克薛達之正義聯盟》的幕後功臣。（Pinterest 圖片）

該報道續指出，除了華納兄弟內部出現分歧外，甚至連飾演黑亞當的狄維莊遜都力挺導演薩克薛達，盛傳他向華納兄弟「攤牌」，要求恢復薩克薛達的電影宇宙，皆因他非常希望與這班演員合作。該報道特別指出，狄維莊遜最希望是與飾演蝙蝠俠管家「阿福」的英國男星Jeremy Irons合作。

狄維莊遜最想在DCEU合作的演員竟然是飾演蝙蝠俠管家「阿福」的英國男星Jeremy Irons。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

除此之外，由於飾演超人的亨利卡菲爾 （Henry Cavill）是狄維莊遜多年的老朋友，而後者一直都希望能在DCEU中與超人對決，所以該報道表明「狄維莊遜已經與華納媒體的不同高層接觸，並表示有興趣恢復薩克薛達的電影宇宙。」