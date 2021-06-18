許凱獲力捧仍未達一線　新劇孖周冬雨合作演技被狂批

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-18 22:45

3年前內地清裝劇《延禧攻略》大受歡迎，除了捧紅了女主角吳謹言之外，男配角許凱亦因此聲名大噪，為他帶來不少工作機會。不過這些年走來他似乎停滯不前，總是離一線位置差一步，連推5部劇集成績都不理想，連近日和影后周冬雨合作的劇集《千古玦塵》都口碑不佳，不禁令大家覺得他似乎缺少觀眾緣。

許凱因為清裝劇《延禧攻略》而為人熟悉。（《延禧攻略》微博圖片）

以模特兒身份加入娛樂圈的許凱，在2016年簽下「金牌製作人」于正的公司才備受力捧，2018年參演清裝劇《延禧攻略》飾演富察傅恆大受歡迎，成為不少人心中的男神代表。正因為知名度上升，公司在他身上投放了很多資源，為他接拍不少劇集，清一色擔正男主角。可惜成績不如預期，無論軍旅題材﹑仙俠題材，口碑都很一般，豆瓣評分亦不高，最高的一部《從前有座靈劍山》只有7分，其他的劇集包括《招搖》（6.1分）、《烈火軍校》（6.7分）、《天舞紀》（5.8分）、《驪歌行》（5.3分），完全超越不了《延禧攻略》的成績。

《驪歌行》播出後口碑麻麻，在豆瓣只有5.3分。（《驪歌行》微博圖片）

《天舞紀》在豆瓣評分只有5.8分。（《天舞紀》微博圖片）

原以為他聯同影后周冬雨合作劇集《千古玦塵》會令他再次走紅，沒想到劇集剛開播已經遭受一片吐嘈。除了特效破綻眾多之外，許凱的演技也被網友批評為面癱、情緒不到位、沒有代入感等。女主角周冬雨的演技亦也劣評如潮，由於劇中角色是一位高顏值氣質仙女，網友紛紛認為她的外貌與人物設定不符，另外更被批評表情浮誇、台詞無力，不少人對她大感失望，認為她只適合拍電影。

《千古玦塵》開播被吐嘈一片，連影后周冬雨的演技都備質疑。（《千古玦塵》微博圖片）

眼看網友不看好《千古玦塵》，預測劇集分數應該不高，不過許凱還有一絲希望。事關他和楊冪合作的劇集《愛的二八定律》還未播出，討論度已居高不下，還多次因為路透照曝光而登上微博熱搜。楊冪素來有「收視女王」之稱，早年只要和她合作過的男主角都會爆紅，如台灣男星趙又廷（《三生三世十里桃花》）﹑台灣男星阮經天（《扶搖》）等，所以許凱的星運還有希望，畢竟楊冪是內地流量最高的女星之一，一舉一動都是焦點，微博粉絲追蹤人數超過1億，可想而知她影響力有多大。

楊冪同許凱合作的《愛的二八定律》令不少網友非常期待。（許凱微博圖片﹑楊冪微博圖片）