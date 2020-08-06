許凱獲于正力捧孖兩大一線女星合作　勢打造下一個陳曉？

近年內地娛樂圈吸引不少90後俊男美女加入，要在云云人海中跑出亦相當不易，除了自身條件優渥之外，最重要是進入一間資源好的公司並且受力捧。而年僅25歲的許凱就是幸運兒，近年受到老闆有「金牌監製」之稱的于正力捧，接二連三擔當男主角，最近更為他安排ｔ同楊冪﹑周冬雨合作拍新劇，借著女方的人氣有望成為流量男星。

許凱獲力捧資源滿滿。（許愷﹑于正微博圖片）

許凱外形相當不俗，五官精緻並且擁有185CM的好身材，2016年加入于正公司就開始拍劇，雖然一開始只是擔當配角不過角色都相當矚目，就好似2018年推出的古裝劇《延禧攻略》他飾演富察傅恆，就為他帶來不少人氣。繼而就開始受重用接二連三擔當男主角，推出《招搖》﹑《烈火軍校》﹑《從前有座靈劍山》等劇，為他帶來不少關注，不過劇集口碑普通整體反應亦一般。

《延禧攻略》令許凱人氣急升。（《延禧攻略》微博圖片）

雖然如此，但于正似乎沒有放棄他，愈來愈重用他，安排多位一線女星與他合作拍劇，包括李一桐（《大唐女兒行）﹑周冬雨（《千古玦塵》）﹑楊冪《愛的二八定律》，可見資源非常好。而合作的時機亦剛剛好，事關《千古玦塵》是周冬雨的第一部古裝電視劇，網友們都期待她的演出，在她受關注的同時相信許凱的話題亦不少，必定為他帶來效益。

另外，楊冪向來有「收視女王」之稱，往往同她合作的男明星都會爆紅，就好似《三生三世十里桃花》的趙又延﹑《扶搖》的阮經天，令他們的演藝事業更上一層樓，而許凱好明顯知名度不夠他們高，還能夠接到同楊冪合作拍劇的機會，好明顯是公司的幫助下才能達成。而眾所周知許凱的老闆于正同楊冪關係不錯，當年楊冪爆紅都是拍攝于正的作品《宮》，看來于正為了許凱的確盡心盡力， 相信此次的合作許凱在楊冪的光環加持下，離流量男星地位不遠。

許凱同周冬雨新劇令人期待。（《千古玦塵》微博圖片）

楊冪將同許凱拍新劇。（楊冪微博圖片﹑楊冪官方粉絲團微博圖片）

過去于正的確捧紅了不少女明星，但捧紅的男明星就少之又少，最為人熟悉的就是陳曉，當年他主演的劇集《陸貞傳奇》﹑《神鵰俠侶》大受歡迎，都是于正的作品，奠定他一線男星地位，如今許凱受重用好大機會成為下一個陳曉？

許凱有機會成為下一個陳曉？（于正微博圖片﹑視覺中國）