Jessica鄭秀妍拍片曬近20個CHANEL袋　每年買一兩個當投資

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-19 20:15

前少女時代Jessica鄭秀妍自開設個人YouTube頻道後，不時拍攝影片分享日常生活及最愛產品等。繼早前公開她的香水及首飾珍藏後，Jessica這次拍片分享粉絲期待已久的CHANEL珍藏，隨便計算十個都價值超過30萬港元。

Jessica表示十年前已開始買CHANEL，一年都會買一至兩個，但她會把購買手袋當成一種投資。Jessica講到CHANEL的魅力在於不過時，甚至價格會持續上升，所以有人稱之為「Chavestment」（CHANEL + Investment）。Jessica亦講到她日常打算偏簡潔風，因此一個名貴的精品手袋能讓一個人看上去更高級。

Jessica拍片大曬近20個CHANEL手袋，羨慕不少女粉絲。（YouTube截圖）

Jessica簡單向粉絲介紹了10個最愛CHANEL袋，立即按圖睇下：

+ 21 + 21 + 21

雖然Jessica只是簡單介紹了10款珍藏，但明顯見到桌上還有部分未有出鏡，她亦講到家中還有不少容量較大的款式，希望下次都有機會拍片與大家分享。有眼利的粉絲表示Jessica也是另一品牌Hermes的珍藏家，點名想她再拍片分享。

平時不難見到CHANEL手袋出現在Jessica IG。（IG/@jessica.syj）

按圖睇更多Jessica IG靚相：

+ 32 + 32 + 32

同場加映：Jessica鄭秀妍分享一週速減餐單 輕鬆維持43kg上鏡身形