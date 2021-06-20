寶寶大過天．短評︱岑麗香產後復出演技被彈　「家嘈屋閉」有原因

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-20 12:00

TVB出品的溫馨小品劇一向都有一批忠實觀眾捧場，2018年播出的《BB來了》以陪月員作為背景，講述黎諾懿同李佳芯（Ali）飾演的新手父母的辛酸史，Ali更憑此劇奪得視后寶座，而新劇《寶寶大過天》作為《BB來了》的延續篇，在正式開播前自然被睇高一線，但首周播畢，網民反應兩極，當中產後復出的岑麗香更被批演技浮誇，但亦有觀眾力撐劇集貼地，引起共鳴。

岑麗香在誕下大仔Jacob後首次拍劇，在劇中飾演全職媽媽悠悠。（劇照）

岑麗香產後復出演技被彈

香香在2019年誕下大仔Jacob後減少幕前演出，今次是她產後接拍的首部劇集，劇中她飾演全職媽媽悠悠，這個媽媽角色對於已為人母的香香來說可謂是得心應手，但悠悠對囡囡童童（梁芯語飾）百般呵護，時刻關注着囡囡的一舉一動，搞到完全沒有自己的時間，甚至到了神經質的程度，不過就有不少網民認為她演得過份誇張，而且聲音比較尖及刺耳，惹來不少負評，但其實現實中很多媽媽的確為了照顧仔女忙到一頭煙，劇中的悠悠就猶如新手媽媽的真實寫照。

劇中的悠悠就猶如新手媽媽的真實寫照！（電視截圖）

重溫香香演出：

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相見好，同住難。（YouTube影片截圖）

反映家庭問題引共鳴

雖然不少網民狠批劇中嗌交場面太多，集集都有矛盾，晚晚都聽到這家人「家嘈屋閉」，但其實每一集都有一個主題，包括分離焦慮、「Trouble Two」時期、媽媽對女兒無條件的包容、勇敢面對每次失敗、學習如何表達愛，正正就反映了一個家庭可能會遇到的種種問題。作為一位新手媽咪，對女兒過分緊張，甚至有「分離焦慮」；面對最難搞的「Trouble Two」時期，經常會搞到新手父母束手無策；但無論點任性，媽媽都會包容一切，而悠悠亦開始明白為人父母的辛酸，而幼稚園面試、婆媳問題等等，這些題材都源自現實生活，自然令不少觀眾有共鳴。

游在山（馬國明飾）直言遲早被外母逼到癲！（YouTube影片截圖）

Diana（龔慈恩飾）是一位專制外母，而歡姐（商天娥飾）就是一位「烏龍奶奶」。（劇照）

兩代人有代溝但亦有感動位

劇中Diana（龔慈恩飾）是一位專制外母，態度強勢，插手悠悠同阿山（馬國明飾）的生活，更要將童童送入貴族幼稚園，令阿山苦不堪言，不斷游說老婆悠悠一家三口搬出去自住，逃離外母的魔掌。雖然悠悠與媽媽鬧翻，但回想起媽咪對自己無條件付出的愛，最後兩母女更相擁而泣，這場母女戲相當感人！而歡姐（商天娥飾）這位「烏龍奶奶」先是搞到童童面試失敗，之後又與細新抱鬧矛盾，離家出走，令阿山深感內疚，歡姐辛辛苦苦湊大兩個仔，但最後連容身之所都沒有，不過她就講道：「只要你哋好，阿媽冇所謂。」這份偉大的母愛相當打動人心！雖然兩代人不時出現意見不合的情況，但同時父母對子女的愛都令觀眾睇到眼濕濕！

兩代人難免有摩擦，但一家人無論點嘈，始終都會和解。（劇照）

母女戲同母子戲都好感人：

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