三台收視報告｜「劇本殺」觀眾唔buy　《逆天奇案》高得誇張

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-21 20:29

三台收視報告又再出爐，今次的日期是6月14日至6月20日。上次報告提到，MIRROR效應非常強勁，《調教你MIRROR》一出已經高達5.4點，不過今個星期卻回落1點，除了因為太過Fans向之外，其實與對上一個時後的節目也有關係。至於TVB，《逆天奇案》正式成為本年最高收視劇集，但由於中間撞正收視改制，所以沒有確實的數據。

《逆天奇案》雖然已完成一個星期，但由於劇集初段是以7天跨平台收視的計法，所以也要用這個算法去確認最終的收視。根據資料，《逆天奇案》最後結局周的7天跨平台收視高達28.3點，是2021年暫時最高的一周收視，而大結局更是去到30.2點，也打破了今年暫時一集最高收視的劇集，順利成章也成為本年暫時最高收視劇集，不過確實的收視就沒有數據，不過根據頭五集7天跨平台收視26.4點，到第16-20集和20-25集開始公佈實時收視，分別是23.1點、24.5點，到最後一周28.3點，相信全劇應該會有26點左右的7天跨平台收視。

《逆天奇案》收視真的超高。（劇照）

還有一個側面印證《逆天奇案》的叫座力真的很好，就是接住播放的《寶寶大過天》立即跌了2點左右，證明《逆天奇案》的確是有很好的成績。

+ 2 + 2 + 2

另外，TVB和ViuTV在這次報告一樣有「劇本殺」的綜藝節目上映，不過兩台的觀眾看來都不太接受這種新形式的節目，TVB的《死因有可疑》只有9.5點，在星期一至五晚上十時半竟然低過10點的收視，可以說是非常不好的成績。而ViuTV的《嫌疑事件簿》雖然有3.6點，放在ViuTV其實是不錯，但如果對比上次報告5.5點的《中女唔易做》，失去了接近2點收視，連帶《調教你MIRROR》也比上星期跌了1點，只有4.4點。