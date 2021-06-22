張恒再爆料指鄭爽曾多次出軌　強調有付代孕費用

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-22 14:15

內地女星鄭爽的前夫張恒在美國爭取一對子的撫養權官司中，獲得一對子女的撫養獨立決定權（Parenting Solo Decision-Making Authority），而鄭爽僅只獲得短暫（每星期一﹑三﹑五，時間為1.5小時）的撫養時間而已。然而適逢6月20日是父親節，留在美國的張恒就難得在微博分享同子女的互動，沒想到之後反擊網友的評論時又再次爆料，直言鄭爽曾出軌了多次，再次掀起不少討論。

鄭爽已經難回到昔日光輝。（視覺中國）

眼見張恒上貼了一張左抱女兒右牽兒子的卡通模樣照片，背後還有一位老太太，猜測應該是他的母親，而他們一行四人就望向遠方的老人家，而該老人家就是他的父親，張恒留言道：「今天聽到孩子們說了句Daddy，happy，happy……happy重複了很多次，這種感感覺很特别既心酸又幸福。想起遠方的父亲，我承諾哪怕回家的路再難，我也會回來，帶着孫子孫女與您團聚！父親節樂！」

張恒分享同子女的互動。（張恒微博圖片）

而有網友眼見他發文就嘲諷他：「快回來吧！回來把錢還了。」想不到張恒會同網友互動，還回覆道：「你真希望我把真實原因貼出來麼？」似乎還有不可告人的內幕，讓大家非常好奇。另外，有網友還指罵他：「出代孕費了嗎？要孩子不會自己生？」而他則表示大部份費用都是他給付的，另有網友留言指一對子女長大後一定會知道，父母親決裂是因為父親出軌所致，而張恒亦火速回應：「其實你應該去問問她，她出軌了幾次。」令不少網友大為震驚。

張恒爆鄭爽曾出軌多次。（鄭爽微博圖片）