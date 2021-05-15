張恒贏得撫養獨立決定權　法庭限鄭爽每周三日可以照顧子女

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-15 17:10

內地女星鄭爽因為代孕棄養風波而重挫演藝事業，事後其父親鄭成華就公開表示會盡全力，爭取一對小孩的撫養權，隨後鄭爽就遠赴美國同前夫張恒打官司爭奪子女的撫養權。歷經多次的審訊之後，近日最終有結果，張恒獲得一對子女的撫養獨立決定權（Parenting Solo Decision-Making Authority），而鄭爽僅只獲得短暫的撫養時間。然而近日法院判決書曝光，法官認為鄭爽的情緒有不穩定的狀態，要求她需接受六個月的專業治療，學習如何成為人母的技巧等等，再度掀起網上熱議。

二人爭奪的撫養權結果已經出爐 。（視覺中國）

根據內地媒體報導指，此判決書內容長達30頁，觀看過後總結幾個比較重要關鍵點則可。一直在美國照顧子女的張恒則獲得子女的撫養獨立決定權，簡單來說子女主要由他來照顧，而且在不需要經過鄭爽的同意或簽字下，他可以獨自為子女辦理包括護照的任何文件。另外，他如果打算離開美國或目前居住地，一對子女亦必須要跟隨。

而鄭爽則只獲得短暫的撫養時間，法院為她製定了時間表，每周的星期一﹑三﹑五她可以照顧子女，時間為1.5小時。然而這個時數不是最終時數，她有權利延長養育時間，不過前提是要由法院決定觀察同了解她是不是一位合格的母親。所以法院方面認為她的情緒管理有不穩情況，需要求她接受專業治療，幫助她穩定情緒同培養如何成為人母的技巧。而她為了爭奪子女撫養權，先前已經制定了一套育兒計劃，可惜因未安排小孩的午休時間而遭駁回。

法官要求鄭爽接受情緒方面的治療。（張恒微博圖片﹑《這就是鐵甲》微博圖片）

在撫養費方面則沒有提及，而法官亦認為他們雙方都有錯，對他們的行為態度表示失望。贏得子女主要撫養權的張恒第一時間知道後非常滿意結果，並立即透過微博發文分享心情，同時相信鄭爽在未來的日子裡會盡到做一位好媽媽的責任同義務。