不忍子女遭攻擊微博發文懇求給活路　張恒私訊鄭爽：收手吧

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-23 08:00

內地女星鄭爽因為代孕棄養風波而重挫演藝事業，為了挽回形象她早前親自遠赴美國同前夫張恒對簿公堂爭取一對子女的撫養權。然而歷經多次的審訊之後結果亦最終出爐，張恒贏得撫養獨立決定權，而鄭爽只獲得每周三日照顧子女而已，因為男方單方面發文表示自己贏了官司，所以被不少網友質疑他是在玩「文字遊戲」，因為鄭爽訴求的就是共同撫養，所以不存在他所講的勝訴。

而經過多日之後張恒就針對被指在玩「文字遊戲」作出回應，他在微博發長文給鄭爽的粉絲訴說心裡話，承認撫養權官司自己的確是輸了，還懇求他們能否高抬貴手放過一對小朋友等，事件再次引起大家討論。

鄭爽同張恒已經撕破臉。（視覺中國）

張恒坦承自己一直都有留意鄭爽粉絲對他的指責同批評，當中有一些人指他是詐騙犯、軟飯男等，對於這一些留言他表示是憎恨他們的。而他亦明白到粉絲們對他的攻擊是出自對於鄭爽的愛，這一點他是能夠理解的，但粉絲們不斷在網絡上詛咒、攻擊他的子女，這一點他則難忍。他一連上貼多張照片以作證據道：「我想懇求、哀求你們讓我和兩個孩子回到正常的生活裡。網絡上面對孩子的種種詛咒、恐嚇、施法，深深地刺痛了我！我不知道為何你們中有的人冷血無情到連幼小的孩子也不放過！你們可以繼續攻擊、謾罵我，但可不可以給我的孩子們留一條生路？」

張恒指鄭爽的粉絲一直在詛咒小孩。（視覺中國﹑張恒微博圖片）

眼見他上貼的照片中可見，有一些人除了詛咒他的子女之外，連他的母親亦被指罵「張恒你媽死了，你的孩子也死在美國了。」就連他的朋友亦受牽連，所以搞到張恒非常憤怒。最後他似乎顯得好無奈道：「我願意認輸，我承認撫養權官司我輸了！你們可以消停下來嗎？」還標籤鄭爽道：「你願意幫幫孩子們嗎？」而他亦有私下傳信息給鄭爽稱對她好失望，事關他質疑對方仍然有在買水軍作攻擊，使他同家人受了不少折磨。而因為曾經相愛過的關係，他決定再給多一次機會鄭爽：「看見你被調查，我不願意再發一些你的事情，收手吧，這是我最後一次勸你，誠實地面對你做過的事吧」又強調她在利用粉絲，因為他們只不過是她的賺錢工具而已。但鄭爽完全沒有給予任何回應，而不少網友對於張恒的說話半信半疑，覺得他太可怕了，但無論怎麼說都好小孩子始終是無辜的。

張恒懇請鄭爽粉絲高抬貴手，放過他的一對子女。（視覺中國）