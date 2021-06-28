風頭人物｜王祖藍暫別內地市場感無奈：為錢真係唔會返嚟

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-28 07:00

過往訪問王祖藍，身後總會有一棚人（宣傳人員、助手、化妝師、髮型師等），畢竟他是藝人兼老闆。如今升格做無綫的首席創意官（意即高層），身後就算有兩棚人也非常合理，但實情是訪問當日，他獨自一人急急腳走入化妝間，為爭取時間打算邊化妝邊訪問，但發現環境不太許可後，隨即變成閒話家常。化好妝，帶著筆者與攝影師急急腳走回辦公室，之不過，由於高層忘記帶員工證，所以一行人抵達辦公樓層後，只能在門外靜候路過的職員來開門。

訪問當日，助手為祖藍準備了恤衫西褲，最後沒有換上主要是因為主角向來不靠外表搵食，同埋高層真的很忙，與其用十分鐘換衫，不如傾多幾句。（葉志明攝）

重返娘家出任首席創意官，短短兩個多月就交出《開心大綜藝》、《日日媽媽聲》、《好聲好氣》、《死因有可疑》、《識貨》多個節目，收視、口碑不一，王祖藍在訪問中多次提到仍有很多不足之處，懇請觀眾能給予多一點時間、傳媒能高抬貴手。「只要定好節目框架之後，我就唔使睇得好緊，《好聲》我入過一、兩次廠、《識貨》我入去睇一陣就大概知道OK，其實係應該放手俾同事搞，唔好所有嘢去晒我呢邊，如果所有嘢都要我首肯，個流程會好慢，同埋都想鼓勵同事擔大旗。就好似《死因》咁，用五集俾大家試，收視唔好係咪同事錯？唔係，有時我覺得要畀啲士氣大家，你哋賣嘅橋係有機會做，呢個都係公司喺市場同士氣之間要取得平衡嘅地方。」

祖藍嘅辦公室除放有被老婆嫌棄嘅龍珠figure外，亦放有已故資深影視人陳佩華嘅紀念冊。「佩華姐當年喺TVB工作時，無人會覺得佢唔好，因為佢真係用心去照顧大家嘅需要。」(葉志明攝)

藝員應該被尊重

重量不重質似乎是無綫近年的模式，結果造成員工士氣低落，難免交行貨。而身為台柱嘅阿姐汪明荃，亦多次公開為藝員同事發聲爭取福利。祖藍出任首席創意官，在綜藝節目起用嘅藝人由幕前到幕後、沒有所謂嘅級數之分。「我返嚟先前好多人同我講唔夠工開，我心諗點會唔夠工開？公司咁多製作，係未執重咗一邊呢？而家有機會俾大家兩邊走，拍劇可能你係配角，但希望喺綜藝直情係有機會等觀眾聽你講嘢。知人善任其實都係尊重嘅態度，好多時喺香港做藝人俾人感覺如果唔係主角就係地底泥，要出去做地盤、餐廳，所以我希望搵到位，嘗試畀啲尊重，雖然每個節目最盡都係10、20個藝人，但都試試啦。」由於疫情關係，加上公司人數眾多，祖藍往往只能趁劇集慶功宴，閒聊間聽取藝員同事的意見，又或靠有關人士反映，成效並不顯見。「我係藝員出身，所以我都要好關心藝員嘅需要，但公司始終係做生意，要做到平衡係好困難，所以睇吓制度上有咩可以改，同埋……說話或態度唔好令藝員太唔舒服。」

由《好聲好戲》到《識貨》，祖藍特意安排不少二、三線藝人參與，除希望發掘綜藝感之外，更希望人人有工開。（影片截圖）

為錢真係唔會返嚟

既要重振員工士氣，又要背負公司高層的期望進行改革，仲要隨時被網民嫌棄節目老土，這份朝九晚八嘅寫字樓工，比起在國內做帶貨直播、拍綜藝，確實不討好，更甚的是國內競爭力強，多年打下的江山難道不怕被瓜分？祖藍對此也大感無奈，坦言國內的節目存貨已清倉。「以前隔離14日我會當係staycation，而家14分鐘喺呢度可以做到好多嘢，我希望可以保持同內地各個電視台嘅關係，藉此畀到公司同事機會。搵少幾多？哎！周圍都傳我搵少一億，我無講過，我話唔見棟樓啫，我有唔同嘅樓，每棟都唔同價值，哈哈！我同TVB講心唔講金！其實我成日都覺得錢唔係最重要，為錢我就唔會返嚟啦。呢段時間學管理層嘅嘢，可能做一世藝人都唔會有機會接觸到，亦都係用錢買唔到。」

以新節目《死因有可疑》試水溫 ，雖然收視未如理想，但祖藍表示唔會問責，他說:「大家一直想挑戰網絡嘅嘢可唔可以擺上電視，今次就係實驗。」（截圖）

預咗俾人鬧爆

自從成功開拓內地市場後，祖藍每次現身香港總被網民「派嬲」，連帶其功積也不被欣賞，再加上「無咗棟層、無埋國內市場」……心理陰影面積何其大？「我而家百毒不侵，做咗咁多年都慣，最緊要唔好令同事、藝人唔開心，因為要維持士氣好唔容易。抨擊我係預咗，所以返嚟之前其中一個考慮係預咗吃力不討好。特別係今時今日嘅網絡，大家好需要發洩，同埋有時確實可能係我哋有錯。阿姐喺《好聲》都有講，有錯你可以鬧，但可唔可以都略略讚好？唔好有口水戰，最重要係大家啲涵係咪實在，如果你製作真係好，係可以潛移默化慢慢去改。我覺得你點鬧都好，我哋而家態度係友誼之手，唔係想同你敵對，呢樣嘢係重要。」祖藍笑言自己因為有信仰關係，所以當敵人打左邊臉的同時，他會將右邊臉亦留給予對方，亦不會因而感到生氣。「如果呢啲我都勞氣，我就留唔到喺度。」

Hair：Ted yeung @ i i alchemy salon