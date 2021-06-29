風頭人物｜王祖藍投放重金準備大改革：要攞返主導權！

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-29 00:01

「以前喺上海一日飛三個地方，舟車勞頓好有生產力咁，而家日日坐office，好似好無生產力咁。」如果膚淡一點來看，王祖藍曾在一場4小時的帶貨直播創下2280人民幣成交金額（觀看人次890萬），生產力是極高。如果理性一點來看，回歸無綫兩個多月，交出9個全新的綜藝節目，同時帶來余安安、 Eric Kwok、「傻姑」陳安瑩等人，令觀眾周未不再《流行經典50年》或陳年演唱會，這又何嘗不是生產力呢?

王祖藍2012年首次亮相內地綜藝節目《快樂大本營》，短短8年，由主持、工作室老闆到近年掘起的電商，難怪去年有定居上海的打算，繼而置業、為女兒搵學校。「我有經理人同製作公司喺北京，有電商喺上海同杭州，另外廣州亦都有公司，喺內地鋪墊已經好完整。經理人公司基本上已經放手，但對做生意好有興趣，加上呢兩年做電商都有啲成績，係做藝人以外能夠賺錢嘅機會，同時又可以創造工作機會，感覺上比有一個持久嘅將來。」祖藍透露去年王媽媽到上海探望他時，主動提議他移居內地，但隨著「獎門人」曾志偉的召喚，祖藍唯有拖家帶口返港。

改革綜藝之餘，亦將自己在內地的帶貨經驗運用到Big Big Shop。「內地追求平，香港追求質素，我知道配套措施上年做得唔係太好，而家我要求自營店要幾日之內完成輸送。」

有錢唔賺皆因pat pat癢?

談及曾志偉，祖藍坦言與對方經常意見不一，但大家都會攤晒出嚟講。「我待人處事唔夠佢好，佢同大人物傾嘢時好識規舉，而我係好易得罪人。同埋佢睇宏觀，每場仗點打都會諗得好仔細，而我未必留意到。」受近年的社會運動影響，港人對無綫觀感每下愈況，難怪祖藍返新工前已預料到吃力不討好，雖然沒有如果，但假如將返娘家時間再推早一點，情況會否好一點？身為基督徙的祖藍笑言神從來沒有向他作出指引，一切皆是「pat pat癢」，他說：「無遲無早，早兩年我都未識電商啦。而家唔能夠改變大環境，只可以改變自己，出面係點某程度上已成定局，所以第一件事係團結、士氣同待遇，呢啲都係需要時間，再嚟就係製作水平。」

「如果我同佢意見永遠一樣咁就娛國王的新衣，我哋有咩都會坦坦白白拎出嚟講，同埋分工好清楚。」（梁碧玲攝）

改革浪接浪

要提升製作水平，除了知人善用，改革亦是必須的，祖藍說:「大家比啲時間我，我真係坐咗兩個月，迫得啲員工好慘。我將呢兩個月嘅觀察整合之後，奧運之後改革，而再下一波會係台慶之後。」比起國內的電視行業發展，一個節目隨時有十億廣告，香港無疑落後很多，這亦是改革的阻力一。「其實真係無得同內地比，因為想有資源時，廣告條例又唔放寬，再加上近年一啲網絡欺淩，情況就係你唔比廣告我，但又要鬧我啲節目唔好睇，咁想我點做？唯有係進步，但進步都要成本，以音樂節目為例，mixing係錢、band係錢，要改善剪接，買部好啲嘅電腦，十台八台又係錢。」

成功與成功與3大唱片公司破冰後，《勁歌金曲》最先進行改革，但祖藍認為仍有進步的空間，預計會再有下一波改革。（節目截圖）

重奪主導權?

友台的音樂節目《Chill Club》用兩年時間做出口碑，獲不少行內人士讚賞，反觀有40年歷史的《勁歌金曲》近年不時成為笑柄，身為高層又有何看法?「呢個係良性競爭，你唔做我咪去做囉，我仲要投放資源去做。所以呢個時候我哋都應該攞返主導權，自己都要做返好，唔好太被動，被人話先做。呢兩個月觀察咗《勁歌》我都想改，想做到歌手、觀眾、聽眾都好享受，因為呢個係個音樂節目，係好應該去享受。正如你聽《戀愛預告》、《沒有你還是愛你》覺得係享受，但可唔可以每個音樂節目水平都唔好差太遠呢？咁所以要改。」