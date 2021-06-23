陳凱琳30歲生日全家Staycation慶祝　鄭嘉穎要老婆餵食飯超甜蜜

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-23 15:30

陳凱琳（Grace）和鄭嘉穎育有大仔Rafael及細仔Yannick，一家四口經常在Instagram大曬家庭樂，今日（23日）她在Instagram公開日前父親節當日一家人去Staycation的片段，只見Grace除了全程悉心照顧兩個兒子之外，鄭嘉穎更化身大細路要老婆餵食飯，甜蜜互動羨煞旁人。

陳凱琳和鄭嘉穎早前一家四口去Staycation慶祝。（Instagram：@ghlchan）

她公開當日一家去慶祝的影片，鄭嘉穎在望到全海景的餐廳為Grace安排浪漫燭光晚餐，氹到Grace非常開心，更親手餵老公食飯，甜蜜爆燈！他們一家四口亦在酒店房間度過了溫馨的親子時光，不但一齊看夜景，又在房間裏玩捉迷藏，之後更一起換上泳衣和仔仔去游水，玩得不亦樂乎。

點擊觀看更多陳凱琳一家去Staycation的片段：

+ 28 + 28 + 28

Grace在Instagram發文感謝每一位祝福她的人，包括家人、經理人、工作夥伴及粉絲等等，並發表正式踏入30歲的感言：「感謝你們一直愛我，如果沒有你們，我的生活就不一樣了。每一年我都感到比往年更幸福，我迫不及待地想看看接下來生活會發生什麼，最重要的是，感謝主一直看着我並照顧我，願我的智慧、信念和力量能不斷增長。」

點擊觀看更多圖片：