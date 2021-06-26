鍾漢良譚松韻相差16年揮低沈月劉以豪！盤點2021上半年15對陸劇CP

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-26 14:30

疫情期間市民們除了廚藝突飛猛進，相信很多人也是「光速」消滅過去養起來要看的電視劇，但在這疫情煩悶期間，什麼燒腦的、腦洞大開、驚悚懸疑的都先去一邊，甜膩膩的戀愛劇才是王道啊！

別人每看一部韓劇就換一個老公，啊可是人家都是每看一部陸劇就鎖死一對CP，兩人甜蜜互動、撒糖不手軟的劇情，超想大喊：「快給我原地在一起」！今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2021現代高甜陸劇TOP15，看完不斷姨母笑、墨鏡多了好幾副的小哥哥、小姐姐們站出來吧，你們不孤單！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

no.13 遇龍

由橙光遊戲《逆襲之星途閃耀》中拉出來的別篇《遇龍》，算是經典IP，小丫鬟流螢意外拯救了龍王尉遲龍炎，展開橫跨四世的人妖戀，虐中帶甜讓人忍不住一直看下去！儘管有些《三生三世十里桃花》的影子，但女主祝緒丹每一個轉世設定都有趣又鮮明，配上王鶴棣不離不棄守護的癡情樣貌，龍王從零開始談戀愛，撩妹灑糖套路也是不同反響，而且副CP也很好嗑喔！

no.12 我的時代，你的時代

《親愛的熱愛的》姊妹作《我的時代，你的時代》，熱血依舊，糖份再升好幾級！為愛走上機械人之路的吳白，終於站在女神艾情前，單純傻傻的戀愛小白不只對姐姐的一切瞭若指掌，從癡情守護到撩姊技能大開，雨中狂奔、幸運巧克力告白，心動警告發不停！熱戀時期更是高糖高甜，超萌身高差壁咚、公主抱都好好嗑，別再幻想鄰家哥哥了，看著你長大的弟弟也很不錯啊～

no.11 原來你是這樣的顧先生

以「契約婚姻」先婚後愛的劇情展開，看似老梗但總是萬年不敗，只要「老酒裝新瓶」變出新花樣，照樣牢牢抓住觀眾，看傲嬌總裁有點潔癖、強迫症的小缺陷，在遇上隨意奔放的俏麗打工仔女主，兩人第一集就親，再來就結婚、同居、假夫妻生活，越演CP感越濃，言情小說裡高甜場景直接搬到觀眾面前，英雄救美、對視、領帶吻、車窗吻看都看不完～

no.10 月光變奏曲

2020年「5月男友」丁禹兮再次回歸！這次和「哇嗚少女」虞書欣合作主演《月光變奏曲》，當菜鳥小編輯遇上傲嬌人氣小說家，兩人又變成「純情房東俏房客」關係，雖然劇情設計同居、誤闖浴室、走錯房等老梗安排，加上很吃CP感的壁咚系列，兩人一步一步上演夠土味又夠甜蜜心空的瞬間，觀眾看劇除了姨母笑，根本沒別的啦！

no.9 良辰美景好時光

誰說只有男明星有迷妹！女明星的迷弟撩起姊姊更是直球連轟啊～描述女主角因為代言手機遊戲，和遊戲高手男主談起甜蜜的戀愛，堪稱是2021上半年「最甜姐弟戀」，兩人在戲裡談起戀愛就恍若無人，光是最萌身高差就先讓觀眾心動，「花式吻戲」沙發、背後抱、床上、遊樂園，每一個都是浪漫Key Point，看男主直球吃醋、硬槓情敵，少女要不深陷粉紅泡泡裡也難。

no.7 清落

改編自著名小說《坑爹兒子鬼醫娘親》的古裝甜寵劇《清落》，開播前就吸引了不少原著粉。基本設定就是帶著孩子談戀愛，女主角鬼醫玉清落情商、智商、顏值都高高，遇上外表冷酷、心裏小傲嬌的皇子葉修讀，腹黑、逗弄全都來，沒確定關係之前就各種肢體接觸，小天使楠楠加碼一起把糖精灑好灑滿，輕鬆不燒腦，等椰青夫婦搞笑就好！

no.6 御賜小仵作

同樣改編小說的《御賜小仵作》可謂是逆襲中的逆襲，開播前被虧全員18線（無名演員），沒想到靠著智商在線、緊湊劇情和好演技加持，逆流登上豆瓣2021年陸劇第二名。主CP走的是曖曖內含光路線，即使「發乎情，止於禮」，但是害羞的示愛還是很好嗑，像是王爺不告白則已，一示愛就直接求婚；楚楚送上的定情物是在手帕上繡了離心臟最近的那根骨頭～無親吻鏡頭也能被閃瞎，這種悶騷式的戀愛原來也會讓人想癮！

no.4 我的小確幸

律師、醫師強強聯手！言情小說改編，完美符合甜寵偶像劇的《我的小確幸》，女主小時候救過男主，讓他念念不忘，長大後兩人再次相遇，當然要馬上展開追妻攻勢，看青梅竹馬萬年不敗愛情設定，超萌身高差要親要抱都有一種酥甜，愛妻wifi密碼、出差滾床單到新婚之夜熱吻，吻戲多到沒在怕你看！

no.2 完美的他

把幻想搬到現實中，結合AR技術談一場甜蜜蜜的戀愛～這部描述女主角和虛擬男友展開一段完美戀愛關係，小奶狗style的男主角每每現身，無辜可愛的大眼、紅唇白皮膚、花美男外型，根本漫畫老公活生生在妳面前，和女主人工呼吸吻、公主抱全是套路，誰能逃過每個心動瞬間，不深陷其中～

no.1 錦心似玉

第一名當然是我們霸屏已久的體面夫妻啦！先婚後愛雖然老套，可這種慢慢冰釋的愛戀，更像是甘蔗越嚼越甜，尤其是侯爺癡等小嬌妻十一娘開竅，各種懊惱小動作超可愛，苦等35集終於「體面」，也讓全網咬在嘴上的小手巾總算可以放下了！甜度全面加好加滿，親親額頭、磨磨鼻尖、摸下小嘴巴，高光時刻數不完，難怪被封為「戀愛教科書」啊！

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年06月21日，約6個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大陸甜寵劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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