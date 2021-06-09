壯志高飛 | 陳喬恩4年倉底劇出師不利　預告照搬《加州大地震》

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-09 09:30

由陳喬恩、鄭愷領銜主演，朱梓驍、呂一、胡兵等主演的電視劇《壯志高飛》於上月尾播出，積壓了4年之久，但反響不盡如人意。劇集講述一班朝氣蓬勃的年輕人，因共同的藍天夢，在航空港中相遇，經歷友情、愛情等嚴格考核，最終成為優秀航空專業人員的故事。無論從海報到劇情，都不禁令人想起TVB經典劇集《衝上雲霄》，而實際上，該劇的編劇確實出自同一人——歐冠英，而藝術總監是梁家樹。

早在放出預告片之時，劇集就已經引起爭議，短短三分鐘竟有四處內容照搬2015年狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演電影《加州大地震》（San Andreas）片段：

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其實大部分觀眾在看了一集之後，就紛紛被勸退，劇集俗套又有違常識，且飾演空乘的陳喬恩，完全是偶像劇女主角的標配，沒有專業素養之餘，魯莽又矯揉造作。譬如遲到之後被鄭愷飾演的機長說了幾句之後，便頗有微詞；在回答客人延誤原因時，如同背台詞一般，且面無表情，非常生硬，而同樣飾演空乘的呂一表現自然很多；給機長送餐時，停留在駕駛艙內看風景，同機長聊天，更表示：「我要成為一名飛行員的話，我就可以看見陸機長說的美景了，那我此生就無憾了。」真是太刻意。

到達巴黎後，鄭愷同陳喬恩這對歡喜冤家偶然相遇，為了一張喜歡的照片，女方對男方死纏爛打，又是用言語打動，又是拉拉扯扯，當然，最後鄭愷將照片讓給了陳喬恩。分開之後，陳喬恩遇到人搶劫，這時鄭愷又出現了，幫女方守住了手袋，哪知陳喬恩腳被磨破，難以行走，男生要背女生，結果着裙不方便……最後鄭愷唯有將自己的鞋脫給陳喬恩，拎著她的手袋同鞋走了。

緊接著，劇中的BUG位也隨即出現。首先，在機艙門馬上就要關閉的情況之下，機長竟然為了一位乘客要全部人等待15分鐘；其次，陳喬恩在飛行途中同機長聊私事；再者，鄭愷在頭等艙聞到有燒焦的味道，發動全員找火源，結果火源未找到，卻引發了第二男主角朱梓驍的媽媽心臟病發作，機長為了爭取救人機會，企圖不顧全機顧客的性命，強行突破雷雨雲層。顛簸途中，在全員在座位上扣好安全帶的情況下，反倒是朱梓驍瘋狂在機艙走動大叫，單是一個「媽」字都叫了一分鐘，鄭愷強行將他按捺住，但他依然掙扎，種種行為實在令人難以理解，最終落機之後，這位女士病逝，第二男主角要求追究鄭愷責任。

雖然歐冠瑛寫過不少經典劇集，包括《刑事偵緝檔案》系列、《創世紀》、《流金歲月》等，但《壯志高飛》單是第一集已有諸多被人詬病的地方，且播出後的收視與口碑都一般，比起以往的佳作，實在有些欠缺嚴謹。