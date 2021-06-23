寶寶大過天｜商天娥苦等吳岱融浪子回頭　現實48歲終覓摯愛結婚

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-23 20:50

在TVB劇集《寶寶大過天》中飾演阿山（馬國明飾）媽媽歡姐的商天娥，一直對老公游大浪（吳岱融飾）念念不忘，不但將他的舊底褲整成枕頭套，更特別訂做了一本童話書《歡歡公主與大浪王子》，隨時重溫舊夢。為了捍衛自己的家庭，悠悠（岑麗香飾）設局試探歡姐，結果發現她對老公餘情未了。阿山其後發現歡姐原來沒有同老公離婚，只因留戀游太的身份，即使游大浪嫖賭飲吹壞事做盡，但依然深愛對方！

歡姐（商天娥飾）一直對老公游大浪（吳岱融飾）念念不忘，甚至將他的舊底褲整成枕頭套。（YouTube影片截圖）

悠悠（岑麗香飾）設局試探歡姐，結果發現她對老公餘情未了。（YouTube影片截圖）

歡姐明知游大浪不是一個好老公，但仍然維護對方：「我係唔會醒㗎，我係咁死心眼㗎喇，佢永遠都係我老公，我永遠都係游太，連呢啲咁丁點嘅揸拿，你哋接受唔到嘅，我搬走喇。我係讀得書少，我始終從一而終，做人老婆係要不離不棄，同甘共苦，係佢衰，佢折墮，但我唔可以走咗去唔理佢嘅，咁我仲似人哋老婆咩？我仲係人嚟嘅咩？」

歡姐執迷不悟！（YouTube影片截圖）

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劇中歡姐苦等游大浪浪子回頭，對他的愛達到癡戀的程度，而在現實中，娥姐亦守候多年，終於在44歲時遇到一生摯愛。現年58歲的娥姐當年是TVB力捧的花旦之一，憑着與張國榮合演的電視劇《儂本多情》而走紅，之後更在《鹿鼎記》中飾演最靚的阿珂，當時有傳她被很多小生追求，當中包括張國榮、吳啟華、陶大宇等，可惜由90年代開始她的演藝事業沒有太大突破，她更一度轉投亞洲電視，直至2003年才重返TVB，不過回巢後娥姐大多扮演師奶、媽媽級的角色，而且以配角為主，人氣不及以往。

商天娥在《儂本多情》中與張國榮飾演情侶。（劇照）

娥姐在2003年重返TVB，回歸作是《隔世追兇》，她在劇中飾演郭晉安的媽媽，但現實中她只比對方大兩歲。（劇照）

重溫娥姐舊作：

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不過娥姐在感情方面就有進展，她曾在接受訪問時透露年輕時喜歡拍拖，更曾因愛情而迷失自我，但幸好在十幾年前遇到現時的丈夫。2010年娥姐與拍拖四年幾的圈外男友李偉誠結婚，當時的娥姐已經48歲，而兩人的婚宴亦星光熠熠，曾志偉、劉嘉玲、吳君如、劉青雲、郭藹明、汪明荃、羅家英、曾華倩、郭晉安夫婦等都有到場祝賀。婚後娥姐減產，同老公享受二人世界，生活平淡又幸福！

2010年娥姐與拍拖四年幾的圈外男友李偉誠結婚，當時的娥姐已經48歲。（視覺中國）