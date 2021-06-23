妻子的浪漫旅行5 | 張馨月林峯隔mon爆喊　網友：苦情劇可否切換

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-23 20:05

內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》來到妻子團旅行的最後一日，在這11集的節目中，看得出張馨月對於因結婚而帶給林峯負評一直無法釋懷，每次一提到相關話題，她都忍不住落淚。

最新一集中，妻子們面對「神秘鏡子」對老公說一些心裡話，張馨月寫了一封信給林峯，再次提及輿論一事：「我深愛的老公，從來沒有給你寫過信，不知道你收到這封信的時候，會是怎樣的心情，以前的我，就是一個很普通的女生，內心並沒有很強大，對於給你帶來的負面影響，我想跟你說聲，對不起。」說到這裡，張馨月又哽咽到說不出話，沉默片刻後，她繼續哭著道：「因為如果你選擇的不是我，是更出色的伴侶，有可能你就不會遇到這些事情，在這十一天和姐姐妹妹們相處的日子裡，我得到了很多的鼓勵和啟發，我們的愛情，我們自己來書寫，我們的生活我們自己過。」最後，張馨月也大聲對林峯說：「我愛你，謝謝你也愛我，你的傻老婆。」

想不到在張馨月說完一番肺腑之言後，神秘鏡子突然出現林峯，原來是實時連線，剛才的所有說話他都聽到，這時的張馨月即刻爆喊，而林峯也看在眼裡，痛在心中，同老婆一起喊，隨即也讀出寫給對方的信：「致我親愛的老婆，馨月，我們結婚一年了，而老婆你也變得成熟，學會幫著老公，一起去照顧所有的家人，當一個大嫂，不管這趟旅行，是否能讓所有人都能理解我們的愛情，我也想讓全世界的人都看到你的好。張馨月，我的老婆，我愛你。」

由於張馨月訴苦太多，早前才在節目中說了不再理會惡評，日前卻同網友掀罵戰，因此很多人都認為她講一套做一套，心口不一：「苦情劇情能不能切換一下？可能是真的委屈，可能是真的自責，可能是真的心疼老公，但是，適可而止吧，真審美疲勞了」、「那你努努力提高一下自己唄，知道自己配不上就努力讓大家改變觀感，要不就不在意大家的評論，真的是秦海璐說的那句真矯情」、「沒有這麼多如果可說的，他都已經選擇了你啊，那就更加要做好啊，沉迷在這種情緒裡有什麼用呢」等。

不得不講，網友的一番說話確實也有些道理，與其反復強調自己的不是，不如花多些時間在提升自己，一方面說自己給林峯惹來負評，一方面不停同網友開戰，如果真的不能承受這些言論，不如關閉社交平台。既想受到關注，又太在意網友評論，更在節目吐苦水，如何令網友改觀呢？除此之外，愛情是兩個人的事，只要雙方過得幸福，何需外人理解這段感情？張馨月的好實在不用讓所有人都認同。

節目的後半段，夫妻再次合體旅行，同第一集一樣，兩人要先回答問題，答案一致，才可以搭同一架車。面對「你覺得妻子下輩子還會嫁給你嗎」時，林峯堅定地回答「會」，想不到張馨月卻表示「再考慮考慮」，原因是這輩子還很長，先過好這輩子再說。不過，幾位妻子的回答都一致同伴侶相反，這一切似乎都是節目組的安排。而在下一集中，夫妻間似乎又有一些矛盾出現……

節目組有心安排。（視頻截圖）