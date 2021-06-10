妻子的浪漫旅行5 | 主動拉張馨月入經理人群組　林峯：讓她放心

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-10 09:00

林峯同太太張馨月在真人騷《妻子的浪漫旅行5》中時常分享兩人生活點滴，大方放閃，恩愛有加。最新一集中，張馨月透露林峯想辦一個「巡遊婚禮」。

張馨月表示：「我老公之前說要給我辦婚禮，然後他本來想說辦一個這種巡遊的婚禮，香港、廈門、鹽城。」林峯解釋道：「主要是因為我廈門人，我老婆她是鹽城的，那肯定要照顧到兩邊的家人，那在香港時我長大的地方。我覺得一直大家都說，婚禮對女生很重要，為什麼就不說婚禮對男生也同樣重要？因為都是人生大事，但最重要的是，我真的很想完成，我跟我老婆我們心目中的一個婚禮。」

林峯想在三地舉辦婚禮。（視頻截圖）

早前在節目中，林峯就曾經大讚張馨月很會照顧人，對自己也無微不至，而對於張馨月而言，她最堅持的事，竟是是給林峯剪指甲：「因為他不喜歡剪指甲，只要他指甲長了，需要剪了，他就會說，老婆，我指甲有點長了，我就好嘞，拿指甲剪給他咔咔咔。」

張馨月對林峯無微不至。（視頻截圖）

不講不知，原來張馨月同林峯在一起之後，她瞞住對方，偷偷地寫了一些備忘錄：「他真的完全不知道我有寫過這個，這個其實就是我剛跟我老公在一起，熱戀期的時候開始寫的，當時就是很想記錄一些我們生活中的點點滴滴。」

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晚餐期間，幾位妻子又大玩抽籤遊戲，講起丟臉的事，張馨月笑言給老公發的肉麻情話結果發送到了經理人的群組中：「比如什麼老公想你，睡不著什麼的，結果發錯了。」在觀察室的林峯還隔空安慰太太：「沒事兒，他們又沒少聽。」這時劉濤好奇地問道：「你怎麼會在你老公的經濟群裏面？你管得挺寬啊！」令全場爆笑。林峯隨即解釋稱，其實是自己拉張馨月入群組：「比如有什麼工作，喜歡就是跟她匯報一下，因為想讓她放心。我們去工作的地方，大部份都是當地有朋友的，那我們都會互相介紹，而且很快大家都變熟了。 」也正因如此，張馨月同他的朋友們也相處得很好。

對此，網友們意見不一，有人認為林峯的行為很窩心，主動交代自己的行蹤令人很安心，但也人覺得對方需要適當的私人自由空間等。

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