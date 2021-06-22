女兒被網暴張馨月微博同人對鬧　網友：小三上位係串啲！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-22 15:15

林峯同太太張馨月自官宣結婚以來，女方受到了不少輿論壓力，兩人在真人騷《妻子的浪漫旅行5》中大吐苦水，可惜適得其反，不止被嘉賓秦海璐指「矯情」，觀眾也對他們數落前任的不是感到反感，爭議越來越大。

點擊下圖睇秦海璐話張馨月矯情的原因：

+ 6 + 6 + 6

昨日（21日），張馨月又在微博同網友掀罵戰，事緣她在父親節當日曬出6張女兒的動態相，結果有網友評論：「圖1圖3跳得挺好，估計長大以後去夜店high跳得不比媽媽差哦！」隨即還指張馨月「小三上位」，而她也毫不客氣地回應網友：「說我小三有證據嗎？還是你當小三當的（得）腦子和眼睛都不好了，看誰都小三？」更在自己的超話（超級話題）中po出同該網友的罵戰截圖，因而引起大家熱議，登上熱搜。

然而，網友對此呈現兩極狀態，有人認為不應該對小朋友這麼大惡意：「支持你！家人孩子是底線」、「說實話，真的就是一群酸民，沒人家那個命，還見不得人家好」、「也是受夠一些網友了，整天追著人背後罵小三」，而也有人表示：「你格局太小了吧，别人说一句你就回應一句」、「別丟人了，月姐，三天兩頭因為這種事上熱搜，不能給林峯帶來事業上的幫助，就別給他招黑」、「吳千語常被網友扣上拜金的帽子，也從不見她在網上懟來懟去，顏值不是一個段位的，格局更不是」等。

其實在《妻子的浪漫旅行5》中，幾位嘉賓劉濤、秦海璐、蔣勤勤等都不止一次開解張馨月，讓她不要理會網友的惡評，而在上一集中，剛剛播出了張馨月信誓旦旦地要與無法釋懷的困擾告別，想不到未夠一星期她就因同網友爭辯而登上熱搜，所以也有網友感到反感：「不是參加《妻子的浪漫旅行》說得好好的嗎？不要理會那些！自己覺得幸福就好！」

蔣勤勤勸張馨月不要再糾結網友評論。（視頻截圖）

網友對小朋友惡言相向固然不對，張馨月反擊也無可厚非，只是網友形形色色，作為公眾人物，又活躍於網絡，難免會面對很多不同的聲音，與其同不認識的人爭執，不如直接以法律途徑解決，這樣也是對自己同家人最大的保障。