消息指陳展鵬連拍三劇只是表面風光　人氣視帝變陪襯隨時心灰意冷

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-24 00:00

《逆天奇案》收視大收，七天跨平台最高一集達30點，相信會是今年一個難以捉碰的紀錄。《逆天奇案》的成功，如果將一半功勞歸於陳展鵬，相信大家都不會太有異議。作為近年TVB一線小生兼視帝，陳展鵬在2018年因要照顧患病的母親，後又要組織家庭，導致工作踏入真空期，三年的時間與觀眾分開，直到《逆天奇案》上映，觀眾對他的積聚的思念一次過爆發。

《逆天奇案》收視很好。（劇集）

成為新一代收視福將，即使三年闊別電視幕前，不過看得出人氣尚在，陳展鵬地位理應更加鞏固，昨日亦有報道指出，公司立即下令為陳展鵬增加工作機會，安排他同時接下三部劇集，分別是拍攝中的邵氏劇集《廉政狙擊》、張振朗與高海寧擔演，即將開拍的《童時愛上你》和文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》，表面上的確非常重視這位愛將。

文偉鴻同陳展鵬合作無間，新劇竟然唔搵佢做男一？（資料圖片）

不過最新收到消息，據知這個安排完全不是那回事，《廉政狙擊》只是客串性質，可以說是可有可無。而一向與陳展鵬合作無間，合作過《城寨英雄》、《同盟》、《唐人街》、《超能使者》的文偉鴻新劇《隱形戰隊》，主角換了是馬國明，陳展鵬卻只是一個幾集戲份的反派角色。更慘的是，《童時愛上你》名義上是男主角，但卻只是男二位置，男一則是近兩年TVB力捧的張振朗，陳展鵬突然由視帝變為陪襯。

自從奪得視帝後，陳展鵬再無做過男二。（資料圖片）

地位迎來大的轉變，已為人父的展鵬並沒有太多的怨氣，只道公司安排盡力配合，有工開已很開心，但換轉是你，明明是視帝卻是做配襯，心裡肯定會有點不是味兒，甚至萌生去意，隨時選擇不續約離開TVB，另覓出路。當然，這只是一個猜測，或者展鵬也會適認這種模式，但TVB理應更珍惜一個有觀眾會期待的演員。

陳展鵬近年專注家庭。（IG／＠smyphoebe）

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