做家務的男人3 | 楊千嬅丁子高日常鬥嘴獲讚真實　網友：懂得退讓

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-24 22:45

楊千嬅同丁子高最近亮相內地真人騷《做家務的男人3》，兩人的相處模式引起不少話題，最新一集中，丁子高在出門前才強迫症發作，開始整理東西，因此「惹怒」千嬅。

事緣丁子高準備帶千嬅去田園體驗生活，臨走前千嬅整理必需用品，差不多完成的時候，丁子高問：「出發嗎？」千嬅回應「好」之後，又走去照鏡，結果丁子高再次問道：「出發嗎？」千嬅便走去門口準備出去。這時丁子高突然見到放在餐桌旁的拖鞋，示意千嬅移去門口，然後又開始將桌椅擺放整齊，令千嬅有些忟憎，開始抱怨對方：「一直在催我催我，催完了我出去了，然後突然自己在擦地板，你幹嘛專門一出門，然後收拾垃圾，然後給我把拖鞋放好一點，常常都是這樣，突然就要做一大堆的。」

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上車之後，千嬅繼續「指責」丁子高，不滿對方催完自己，然後臨出門口時又要開始整理家具、倒垃圾等等，質問道：「你催我的時候你在幹嘛，你在發呆啊？」丁子高解釋道：「因為我們今天一整天不會回家，所以要把它整理好才離開。」不過千嬅依然不依不饒：

儘管千嬅初初聽到要到田園體驗生活時，表現得有些卻步，但到達目的地之後，她一改之前的觀念，大讚好舒服，非常enjoy。晚餐期間，丁子高問千嬅：「我們真的老了，這算是我們未來希望的生活嗎？」而千嬅回應：「不管去哪裡，就是兩個人好好的，很簡單的就夠了。」

最重要是兩人在一起。（微博@做家務的男人）

事後，不少網友都大讚千嬅同丁子高的相處模式很真實，雖然日常互相鬥嘴，但總在應該退讓的時候退讓，看到千嬅一直碎碎唸，丁子高也不再多嘴；原本嫌棄的零食，在千嬅勸其嘗試後，也表示不錯。網友對此都感到非常艷羨，大讚「楊千嬅、丁生像極了我理想中的愛情！」