GUCCI上海時裝騷眾星雲集　郎朗太太Gina白滑長腿吸睛贏倪妮

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-24 18:00

GUCCI日前在上海舉辦「Aria-時尚詠歎調」時裝騷，邀請一班名人紅星倪妮、惠英紅、鹿晗、宋祖兒、黃旭熙（Lucas）等出席，身穿品牌服飾與手袋，展現個人風格。

當晚各位藝人基本都以「無邊序曲（Ouverture）」2021春夏成衣系列亮相。鹿晗身穿全黑西裝搭配正紅色襯衫，簡潔又不失亮點；惠英紅身穿GG monogram墨綠色西裝搭配同系列馬甲與闊腿褲，內襯卡其荷葉領襯衫，同紅色的Diana竹節袋形成撞色，英姿颯爽，相當有心思；而向來驚艷的倪妮今次並不出彩，裸色紗衣搭配紅色皮裙，溫婉優雅，但中規中矩。除此之外，演員宋祖兒、郎朗太太Gina Alice、超模裴蓓、雎曉雯的搭配也不錯。

點擊下圖睇各位明星演繹「無邊序曲（Ouverture）」系列：

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今次時裝系列全部由中國籍模特兒演繹，更首次發布13套全新造型。適逢今年是品牌創立100周年，創意總監Alessandro Michele在這個系列中回顧了多個經典元素，包括竹節、馬術、GG monogram等，早在兩個月前，他還同Balenciaga 創意總監Demna Gvasalia聯合為GUCCI慶生，在全新系列的服裝同配飾上印上Balenciaga的logo，隨處可見「100」，非常有趣。