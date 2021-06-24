張栢芝分享皮膚保養貼士竟只用清水洗臉　意外曝光素顏樣極吸睛

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-24 23:30

張栢芝不時會在社交平台分享日常生活的點滴和美容貼士等等，跟網民開心share，有時甚至去街市買菜也會拍片。日前，她在IG上載了一段片段，寫道︰「 落雨街市風褸好處和防曬」，片段中她主要用普通話和廣東話說話，她除了講到雨天穿風褸的好處，又講道自己因工作將頭髮染成棕色，但自己不太懂處理染了的頭髮，還是黑髮比較適合自己，因為平時不化妝黑髮也可以，但現在一頭棕髮沒有化妝，也覺得自己好像很憔悴。

現年41歲的栢芝依然勁靚。（視覺中國）

栢芝又大方分享保養皮膚的秘訣，她透露自己平時只用清水洗臉，但每天都會到美容院做facial，又勤敷mask和搽防曬，keep住有好皮膚，她現在可極速化妝，「皮膚個底好，點化都靚啊原來」。的確，片段所見，栢芝的皮膚極好，白裏透紅，且近乎零黑眼圈。雖未知她有沒有開美顏濾鏡，但驟眼看肌膚質素基本上也很好！

點擊下圖看栢芝的素顏︰

另外，相信栢芝是在家拍片，片段可見她的家以白色為主，非常有空間感，還有一扇大窗。張栢芝於2011年5月，以1.28億元購入上世紀大廈頂層特色戶，去年以約1.4億元易手，雖然賣掉億元豪宅，不過超勤力賺錢的栢芝仍有大屋住。2019年有報道指她以10萬月租租下大埔康樂園一幢泳池大宅，實用面積2,570平方呎，附有約3,681平方呎大花園及設有私家泳池。

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