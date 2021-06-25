聲夢傳奇｜炎明熹R&B激鬥姚焯菲甜美風　衛蘭教鍾柔美「喵喵叫」

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-25 19:00

無綫選秀歌唱比賽《聲夢傳奇》明日將舉行第7輪比賽，每位學員各自與一位導師合唱自選歌曲，而每集最低分一位亦會被淘汰。上集（6月19日）有林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、冼靖峰（Archie）及文凱婷（Aeren）4位參賽，最後林智樂得分11分被淘汰，而今集就有炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、黃奕斌（Hugo）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）5位餘下學員比賽。

炎明熹（Gigi）與AGA江海迦合唱R&B歌曲。

首戰炎明熹（Gigi）與AGA江海迦合唱R&B歌曲，事前AGA江海迦還帶她到舒文的錄音室進行特訓，改善上次咬字不清以及有懶音的問題。紅隊隊長，何晉樂（Rock）則揀選了Gin Lee李幸倪，Gin Lee就指覺得Rock與自己很相似，在參加歌唱比賽時一樣感到非常迷惘，Gin Lee更分享說自己因為得到林憶蓮的一句說話而令她重新振作，希望今次比賽自己也能鼓勵到何晉樂，令他順利晉級。

Gin Lee李幸倪鼓勵何晉樂（Rock）。

黃奕斌（Hugo）和周柏豪，型男x2 呀！

黃奕斌（Hugo）剛揀選了周柏豪，以鄭伊健的電影歌曲出戰。綵排時Hugo不明白歌曲的含意，柏豪就與工作人員即場演繹該電影的經典場面，林欣彤又大讚Hugo：「台風好，身形高䠷，好靚仔。」泳兒也非常認同，指黃奕斌和周柏豪對望時甚至有「情侶感覺」。

姚焯菲（Chantel）和JW王灝兒歌路有點相似。

姚焯菲（Chantel）則與JW王灝兒合唱，並同時挑選JW自己的歌曲出戰，但因為Chantel忙於考試而JW又忙於拍劇，兩人也只好在拍劇的空檔時間加緊排練。Chantel：「遇到JW老師係好幸福嘅事，佢畀到我安全感。」JW在排練時坦言自己不不擅長和音，覺得壓力很大，還好馮允謙聽完她們的表演，就大讚Chantel：「You are so sweet！」相信問題不大。

衛蘭教鍾柔美（Yumi）以以「喵喵叫」練氣。

衛蘭則特別地接鍾柔美（Yumi）放學，兩人在車上爭取時間練習，並以「喵喵叫」練氣。衛蘭也分享道，黎明及雷頌德對她非常重要，所以會集合黎明及雷頌德的教法，去訓練鍾柔美。李克勤也大讚衛蘭是一位有能力幫學員加分的導師，表示鍾柔美今次的演出比第一輪比賽演繹《女神》大有進步。

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