聲夢傳奇｜炎明熹大起底12歲讀音樂學院　可愛風格跟現在極不同

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-22 15:53

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》比賽進入白熱化階段，當中16歲的炎明熹（Gigi）是熱門人馬，她在比賽中唱的《沒有你還是愛你》在YouTube現時已有161萬次點擊率。雖然她年紀輕，但已經勁有台型，且唱功了得，被封為「少女G.E.M.」。原來Gigi早在12歲時就在音樂學院接受唱歌訓練，初中已經參加過不少歌唱比賽。她現正就讀位於油塘的聖安當女書院。

Gigi愈來愈有星味。（IG@yiminghay）

Gigi原名是王佳恩，她在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹，Gigi在節目中勁搶fo，但現實的她性格文靜，喜歡設計和繪畫，是一位藝術型的女生。Gigi為家裏的長女，有一弟一妹，她自小喜愛唱歌，受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已會在網上下載歌曲來練習。Gigi在12歲時在家人安排下學唱歌，於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，又曾參加過不少歌唱比賽，得獎無數，可以說是天生就吃這行飯。她曾在2018年，的《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎，又於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍和觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍，實力非凡。

Gigi早早已培養歌唱的興趣，奪獎無數，而且都已經是靚女一名。（星格流行音樂學院）

16歲的Gigi現正就讀聖安當女書院，知名校友有鄧穎芝、趙學而、前新聞主播王春媚和林燕玲等。Gigi性格文靜，可以說是「宅女」一名，喜歡在家畫畫。不過在舞台的她就非常不同，絕對是明日之星！

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