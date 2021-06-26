鍾楚紅19歲參選港姐盡騷完美體態　謙虛談自己美貌：樣樣都爭啲

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-26 20:25

現年61歲的鍾楚紅（紅姑）是80年代最灸手可熱的花旦之一，當年她與林青霞、張曼玉及梅艷芳被合稱為「霞玉芳紅」，紅姑更有「香港瑪麗蓮夢露」的稱譽，是不少男士心目中的女神。曾在1984年及1987年兩度榮獲亞太影展最佳女主角的紅姑，在1994年正式息影，自此淡出幕前多年，日前TVB上載了一段短片，當中記錄了不同時期的紅姑，更有她當年參選港姐的珍貴片段！

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紅姑在1979年參選港姐，但當時只得第四名，之後她得到電影公司垂青，展開演藝生涯。身為影視圈公認的美人，紅姑不但樣貌標緻，在不同時期更有不同美態，當年參選港姐時青春活潑，以泳裝上陣的她盡騷完美體態，在大銀幕上的她又風情萬種，就連張國榮都曾公開大讚：「鍾記太靚，靚到就算演戲有少少瑕疵，有少少錯誤，你都會原諒佢。」

張國榮曾公開大讚紅姑的美貌。（劇照）

曾榮獲「十大靚人」之一稱號的紅姑，對於自己的美貌就表現得好謙虛：「我最清楚我自己呢，就樣樣都爭啲，唔係咁十全十美，唔係咁靚，不過加埋加埋呢，人哋又話我幾好喎。我寧願人哋讚我有味道，多過讚我個樣靚唔靚。」經過歲月沉澱的紅姑變得更加優雅迷人，氣質美貌都不減當年！