撰文: 董欣琪 最後更新日期: 2021-06-24 22:00

昨日(23日)是梁洛施(Isabella)33歲生日,她在社交平台一連出了4個Post,當中包括囝囝的手繪生日卡,卡上寫着:「HAPPY BIRTHDAY MOM」,還分享了一張童年時與媽咪及家姐的合照,並寫道:「祝姐姐和我生日快樂!都說孩子的生日,就是母親的受難日,在此輕輕道一聲:媽媽辛苦了!您養我長大,我陪你變老!#世上只有媽媽好」。

梁洛施(Isabella)收到囝囝的手繪生日卡。(IG@isabella.leong)

之後Isabella再Post出多張慶生照,並留言:「Thank you everyone for your lovely birthday wishes.(多謝各位的生日祝福。)」相中的她手捧一束粉紅色鮮花,枱上擺放了幾個生日蛋糕,蛋糕上的朱古力牌還寫着「靚靚媽咪生日快樂」。素顏出鏡的Isabella雖然已經是三子之母,但依然少女味十足。Isabella還在微博分享了一張童年照,相中短頭髮的她十分可愛,網民紛紛留言大讚她由細靚到大!